Nintendo Direct黑馬 浪漫和風動作RPG遊戲《ONINAKI》

【Nintendo Direct 2019.2.13】除了薩爾達傳說、叮噹牧場物語等大路家品， Square Enix 這隻和風動作RPG遊戲 《ONINAKI》（鬼ノ哭ク邦）是一隻意想不到的黑馬。不要錯過。

動作RPG遊戲《ONINAKI》的舞台為一個相信世上有輪迴轉生的邊境小國「中之邦」；這個國家的人認為如果抱有強烈的憎恨或悲傷，便會跌出輪迴之外成為「迷途者」（迷イ人），因此人民都抑壓著感情生活。而玩家就扮演一位「守逝者」（逝ク人守リ）、在現實世界和死者的世界「幽界」中穿梭，拯救「迷途者」。

+ 10 + 9 + 8

《ONINAKI》（鬼ノ哭ク邦）由Square Enix旗下工作室Tokyo RPG Factory開發，該工作室雖然是成立於2015年的年輕studio，卻以開發本格日系風格遊戲為理念，其前作《祭物與雪中的剎那》以及《失落領域》（Lost Sphere）相信很多人就算沒玩過也曾在網上見過。

今次《ONINAKI》仍然見到Tokyo RPG Factory那令人驚嘆的美術，不過Tokyo RPG Factory前兩作都是戰鬥為指令形式的RPG遊戲，今次卻一改路線製作動作角色扮演（ARPG）遊戲。遊戲中玩家可以收集名為「鬼人」的靈魂，將這些靈魂憑依在自身後就可以使出不同攻擊和技能。不過就影片所見，動作操作上似乎稍欠速度感，是有點美中不足之處。

不過這遊戲之所以如此吸引筆者，因為自從《大神》之後，這類本格和風動作遊戲就十分少見；當聽到那結合和樂器和管弦樂的和風遊戲音樂，再加上那隻無口的萌萌小蘿莉時，真是令筆者深受打動；加上Tokyo RPG Factory一向水準不俗，個人認為這隻《ONINAKI》很有潛力成為Switch一隻佳作。

單是這隻蘿莉我就可以配10碗飯。

遊戲預定於2019年夏季推出，注意這遊戲並非Switch獨佔，亦會登陸PS4及Steam，想玩又沒有Switch的朋友就可以到其他平台遊玩。

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