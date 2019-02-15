《Call of Duty》新作今年推出　單人戰役模式重新登埸

【Call of Duty / COD 新作】美國 Activision 公開 2018 年 第４四半期最新業績財報，並於其中公開預定於 2019 年推出的《Call of Duty 決勝時刻》系列最新作的相關情報。

據官方財報情報指出，這次的《CoD 決勝時刻》新作除了將會把前作《Call of Duty：Black Ops 4（決勝時刻：黑色行動4）》所沒有的單人戰役模式重新復活再度搭載收錄之外，還將預定搭載全新的 Co-op 協力模式登場，另外也會把之前系列中備受玩家們好評的多人模式玩法再度收錄，讓玩家們體驗最完整豐富的《CoD 決勝時刻》遊戲魅力！

（gamebase）

而根據 Activision 財務長「Dennis Durkin」指出，「相信這款新作將會是《CoD 決勝時刻》系列史上最優秀的作品」；由於之前《CoD 決勝時刻》系列開發商 Infinity Ward 社群經理「Ashton Wiliams」曾透過自己 Twitter 公開會讓人聯想到「Ghost」的相關推文；而且同樣隸屬於 Infinity Ward 的「Robert Bowling」也曾在之前暗示《Modern Warfare 現代戰爭》新作登場的可能性，因此不禁令人猜測，這次官方所謂的這款《CoD》新作，是否會是《Call of Duty：Modern Warfare 4（決勝時刻：現代戰爭4）》？至於有關這款新作的真面目與確實內容情報，目前則都還有待官方後續更進一步發表。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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