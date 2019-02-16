Blizzard將精簡人事為增《Diablo 暗黑破壞神》等新作開發資源

Activision Blizzard （動視暴雪）今日公開2018 第四季財報，除了宣示將提升旗下既有產品的以及開發中新作的投資金額。但是藉由將有 8％ 的人力縮減裁員來達成，範圍遍及 Activision、Blizzard 與行動遊戲公司 King 。

（gamebase）

根據外電消息，首席執行長 Bobby Kotick 表示，2018 年的商業表現依然創下紀錄，但並沒有發揮到公司的全部潛力，因此更改了一系列的領導階層變革。另外更有遊戲開發從業人士指出。此次的裁員並非削減開發部門，而是出版品與電子競技部門相關的員工。藉由這次重整雖然將會有 8 ％的人力縮減裁員，但是在旗下產品如《暗黑破壞神》新作的開發人數預計在 2019 年成長 20％左右。

Blizzard 總裁 Allen Brack 則表示，縮小團隊規模目前僅限於美國境內，但其他地區的分公司未來也會納入評估，根據不同地區公司需求來處理裁員影響。這些裁員的員工都會收到完整的遣散費用，並由 Blizzard 提供額外的就業支援。至於以開發專案的獲益分紅，也還是會提供給受到裁員的員工。以 2018 年 Activision Blizzard 旗下約有 9600 名員工中的 8 ％，估計有近 800 名員工受影響。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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