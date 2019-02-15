【Switch】迪士尼 《Disney Tsum Tsum 嘉年華》繁中版今年內登場

Nintendo Switch 派對遊戲《Disney Tsum Tsum 嘉年華》繁體中文版預定將於 2019 年發售，也是《Disney Tsum Tsum》系列遊戲首次在Nintendo Switch 平台上登場。

《Disney Tsum Tsum》源自日本Disney Store所出品的「TSUM TSUM」系列玩偶，是以可愛的外型及能夠堆疊遊玩的特性獲得超高人氣，進而發展出遊戲的作品。

《Disney Tsum Tsum 嘉年華》收錄多種能讓親朋好友一起同樂的派對小遊戲，並支援與全球玩家連線遊玩。也將收錄大家熟悉的《Disney Tsum Tsum》益智遊戲，玩家將可首次與其他玩家進行益智遊戲的線上對戰。

在可愛又歡樂的《Disney Tsum Tsum 嘉年華》遊戲世界中。與迪士尼可愛角色們，以玩具店為舞台進行各種派對遊戲。從益智遊戲到冰壺、曲棍球等多款小遊戲。每種派對遊戲支援至多4人遊玩同樂，此外，玩家也可與全世界的玩家進行對戰或協力遊玩。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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