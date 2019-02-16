《偶像大師：閃耀色彩》 Android登場　偶像養成遊戲開放預約註冊

日本Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）宣布，將預定推出旗下人氣偶像養成遊戲《偶像大師》系列作網頁遊戲《偶像大師：閃耀色彩》（The Idolmaster：Shiny Colors／アイドルマスター シャイニーカラーズ）的 Android 版本登場，並自即日起在官網與Google Play開放Android 的預約註冊讓玩家們進行申請預約。

《偶像大師：閃耀色彩》為官方於之前2018年4月在日本「enza」平台推出的人氣偶像養成模擬策略遊戲《偶像大師》系列新作網頁遊戲，玩家們在遊戲中可以以一名經紀人身分來培育自己的偶像，並與其他玩家所培育的偶像展開最火熱的Live對戰。至於這次的Android版，則是將之前的網頁版完整搬到Android手機上，讓玩家們可以走到哪玩到哪，隨時隨地輕鬆培育自己心愛的偶像，成為稱霸所有Live的最強頂尖偶像！

另外官方也宣布，隨著本作Android版本的推出決定，官方也將會推出對應Google Chrome瀏覽器的P 網頁版本登場，而且如果玩家們原本就有enza的帳號，還可以透過登入enza的帳號來跟enza版的記錄存檔進行共享，讓玩家不用辛辛苦苦重新練起，玩家們可以注意官方後續公開來進行帳號紀錄的導入。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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