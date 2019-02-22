【Red Dead Online】2月26日推全新模式　更豐富衣服外型武器動作

《碧血狂殺 Online》（Red Dead Online）線上模式公測版將於2月26日（二）擴展邊境生活，包含全新浪跡模式活動、一系列的新對決模式以及新的競速。這次更新還會有第一批的新武器、衣物與表情動作供您的角色使用，更添加了上週曾詳細介紹過的許多改善與平衡。此外，2月26日（週二）起也將推出新內容與每週特別促銷活動。

新遊戲內容

新內容中將包括「愚者爭金」這個浪跡模式活動，玩家們將相互競爭，奪得奢華外表及防護效果兼具的黃金甲控制權。奮力擊倒穿上黃金甲的玩家可獲得分數，接着您可將黃金甲據為己有，再穿上護甲扭轉局勢，奮勇殺敵賺取分數。

釣魚挑戰將為競賽挑戰帶來新風貌。釣魚挑戰分成不同類型，加入挑戰後就能得到所有競賽的必要裝備，包括釣竿，和該挑戰類型要用的特定假餌和魚餌，比方說河流釣魚挑戰的蟋蟀、沼澤釣魚挑戰的淡水螯蝦或是湖泊釣魚挑戰的蚯蚓。接着您可前往適當地點進行挑戰，在進行挑戰的同時，您並不會受到那些愛亂開槍的亡命之徒騷擾。釣到的漁獲總重量超過其他人就可獲勝。

這次的新內容也包括三種新的對決模式，玩家和隊伍要使出全力搶奪與運送袋子、從對方手中偷走戰利品同時保住性命。敬請繼續關注關於「灰飛煙滅」、「戰利之財」和「搶奪劫掠」的詳細介紹。而在競速方面，「目標競速」這個新的模式也將推出。玩家們要從馬背上射擊目標來通過檢查點，進而衝向賽道終點線。

「愚者爭金」（gamebase）

新武器

B.D.公司將要推出高品質、高彈藥容量的埃文斯連發步槍。而稀有的霰彈槍則是D.D.派肯布希最新樣式的強力雙管長型武器。這把霰彈槍具有古董風格的褪色黃銅塗層，以及裝飾性十足的槍托，讓人眼睛為之一亮。兩把武器都將於惠勒和羅森公司目錄和本地的槍匠工坊推出。

新衣物與表情動作

您將可用一系列的新衣物來裝扮角色，從以蛇做為裝飾的菱斑響尾蛇皮帽，到鋪毛的拉特雷治背心，都會隨着新服裝、外套、靴子、大衣、手套、帽子和背心，以及更多服飾一起推出。除了所有新衣物可供您選購之外，也請留意商店和目錄中不定期出現的特有物品。一系列新的表情動作也即將推出，包括有問候、各種反應，甚至挑釁等表情動作應有盡有。

新武器（gamebase）

官方表示將持續打造、平衡與發展Red Dead線上模式世界的同時，也請玩家留意每週的全新獎勵、大放送、促銷活動和內容更新。（gamebase）

PS4搶先體驗內容

除了新的「目標競速」外，PS4 的玩家也能搶先體驗到「開放目標競速」的內容，比比看誰能在開放空間中騎馬除掉最多的目標。PS4 的玩家同時還能搶先體驗顎骨刀這把獨特的近身武器，它的刀柄是以被殺死動物的下顎骸骨部分巧妙地雕刻而成；另外則還有一系列新的衣物以及三種新的表情動作。

本週的額外經驗值獎勵

這個禮拜暢玩Red Dead線上模式公測版的所有活動，在2月26日更新推出前，獲得的經驗值都可提高20%。官方表示將持續打造、平衡與發展Red Dead線上模式世界的同時，也請玩家留意每週的全新獎勵、大放送、促銷活動和內容更新。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO