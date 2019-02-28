手遊《放置三極姬》新影片釋出　與三國美少女武將一統天下

日本 UtoPlanet 預定於 2019 年在手機平台推出，目前預約註冊活動還在官網進行中的《放置三極姬～亂世的三國美少女們～》（放置三極姫～乱世の三国美少女たち～），隨著本作即將於近期重新再開，官方也再度釋出新宣傳影片讓玩家們確認欣賞。

《放置三極姬》為一款以日本人氣戰略遊戲《三極姬》系列世界觀作為背景設定，讓玩家們可以來收集超過 200 名以上各式各樣的三國志美少女英雄們，並與她們一起並肩作戰，透過內政與武將管理等策略模式享受悠閒的放置玩法累積實力，或是與朋友互相對戰，享受不一樣的三國美少女戰略天下一統樂趣！

《放置三極姬》最新影片釋出！與三國美少女武將一統三國（gamebase）

當初作原本於12 月底就已推出上市，但由於上市之初出現重大 BUG，因此緊急關服維修，直到現在才宣布要再度重新開服。而為了慶祝本作伺服器即將重開，官方除了釋出最新影片外，還在官方 Twitter 舉辦跟隨關注官方推言並回推即可抽大獎的好康活動，有興趣的玩家們不妨現在就趕快上官網確認，以免錯失參與抽獎的大好機會！

《放置三極姬》最新影片釋出！與三國美少女武將一統三國（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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