【又移植】《Saints Row 黑街聖徒 3》Switch版海外發售日決定

英國 Deep Silver 預定於 Nintendo Switch 主機上推出，旗下 Deep Silver Fishlabs 所開發的人氣開放世界犯罪動作遊戲《黑街聖徒》系列第三作 Switch 移植版《黑街聖徒3 完整版》（Saints Row：The Third – The Full Package），宣佈將決定於 2019 年 5 月 10 日在海外正式推出。

《黑街聖徒3》為美國 Volition 於 2011 年在 PC／PS3／Xbox 360 等平台推出，讓玩家們化身為一名黑道老大，來與敵對勢力互相對抗爭奪城市黑道霸權的人氣犯罪動作遊戲《黑街聖徒》系列第三款作品。

至於這次的 Switch 移植版，則是由德國 Deep Silver Fishlabs 負責擔任移植開發，除了原本既有內容外，也會把包括各種 DLC 追加下載任務與多達 30 個以上的 DLC 道具等全部收錄同梱，讓玩家們可以一次體驗最完整《黑街聖徒3》豐富遊戲內容的完整版，喜歡之前三代的玩家們，可別錯過這次難得回味體驗的收藏機會。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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