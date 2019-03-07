Switch《模擬樂園：冒險》發售日決定

日本 Oizumi Amuzio 宣布預定於 2019 年 5 月 16 日在日本 Nintendo Switch 主機上推出《模擬樂園：冒險》定價包裝版與 DL 數位下載版都是 6,400 日圓。 《模擬樂園》為系列在全球累計銷售超過 1,000 萬套以上的人氣樂園經營模擬策略遊戲，玩家們在遊戲中可以根據自己的喜好來自定各種建築與增加例如雲霄飛車等各種遊樂設施，藉此來吸引來客人數，讓自己的營收獲利不斷增加。

而在這次的系列最新作中，除了保留原有系列樂園經營的策略要素，並收錄多達 120 種以上的載具與餐廳、禮品店等設施登場之外，也針對 Switch 版的操作與畫面進行優化，更加入了系列初首創，融合故事要素的冒險模式，隨著玩家們選擇不同，故事也將會產生不同的分歧改變，帶給玩家們更多的遊戲樂趣體驗！

+ 3 + 2

另外在遊戲中，除了將會提供豐綠的山岳、熱帶島嶼、寂靜峽谷與遙遠的月亮等四張地圖讓玩家們打造自己理想中的遊樂園之外，在遊戲模式方面也非常豐富；除了上述的冒險模式之外，還有收錄 16 種任務讓玩家們在限制時間內設法挑戰完成的劇情模式、沒有任何時間限制，可以讓玩家們來自由打造自己理想中樂園模樣，適合只想悠閒建設自己樂園玩家的沙盒模式等三種玩法，搭配 Switch 主機電視模式 1080p 的高解析影像表現（桌上模式與攜帶模式最多支援 720p），喜歡系列作的粉絲們到時可別錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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