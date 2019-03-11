Switch《聖火降魔錄 風花雪月》粉絲必買！珍藏版含精美美術集

日本任天堂預定於2019年7月26日在Nintendo Switch主機上推出的人氣SRPG《聖火降魔錄》系列最新作《聖火降魔錄 風花雪月》（ファイアーエムブレム 風花雪月），官方特地公開本作包裝樣式讓玩家們搶先欣賞，並公開特別同梱豪華版「Fódlan Collection」的最新內容讓玩家們確認。

官方表示，在這次的特別同梱版「Fódlan Collection」中，除了特製收藏鐵盒外，將會收錄內容合計共128P，除了包含遊戲內登場全部共三個學籍的所有學生的全角色主視覺美術插圖外，還有各種開發設定資料與各種概念美術的視覺美術書「Fódlan Artbook」讓玩家們欣賞之外，還將會同梱收錄遊戲內33首精選BGM的遊戲原聲精選合輯「Sound Selection」，喜歡《聖火》的粉絲們到時可別錯過欣賞！

點圖看更多特別同梱版「Fódlan Collection」圖片▼

附帶一提，另外隨着本次「Fódlan Collection」珍藏版的公開，官方也特地公開「Sound Selection」原聲合輯中的兩首試聽曲目讓玩家們搶先欣賞，有興趣的玩家們不妨趁現在趕快先來確認看看吧！

《聖火降魔錄 風花雪月》主題歌（作曲者：金﨑猛）▼

《聖火降魔錄 風花雪月》歌曲フォドラの暁風（作曲者：金﨑猛）▼

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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