《莎木3》最新遊戲展示公開！莎花好感度等遊戲最新情報同步釋出

隨着摩納哥「Magic 2019」活動正式開幕，日本知名製作人「鈴木祐」也在現場舞台上公開目前開發中，預定於2019年8月27日在PC／PS4等平台上市，以Unreal引擎打造的人氣動作冒險遊戲《莎木》系列最新作《莎木3》（シェンムーIII）的實機展示讓玩家們欣賞！

《莎木》系列為一款描述主角芭月涼為了尋找殺父仇人藍帝，而來到廣闊中國大陸展開冒險的開放世界動作冒險遊戲。而在這次的三代中，除了將會與過去作同樣都採用全語音方式表現之外，登場NPC人數更是多達400～500人之眾；同時在本作中，雖然像初代的阿部商店那樣可以進行深度對話的店佳慧減少，不過店的本身數量卻會增加，而且同一件商品，在不同商店價格也會有所差異，玩家們可以來多加探索確認，讓自己可以用更便宜的價格來入手這些商品使用。

另外在這次遊戲中，也將會加入必須攝取食物才行的進食要素，玩家們可以透過打工或釣魚等方式來入手金錢或食材。而且在這次遊戲裡，還將會加入馬步或打木人等修行要素，隨着玩家不斷進行修行，技的熟練度將會提升，玩家們可以在自己變強後去挑戰道館的強者，藉此來更新自己的段位。

《莎木3》遊戲截圖（Gamebase）

同時在這次三代中，還將會加入與陪着自己共同行動的女主角莎花之間的好感度設定，隨着好感度加深，兩人之間的互動將會產生各種改變，也是喜歡系列作的粉絲們到時所絕對不能錯過的唷！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO