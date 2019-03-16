《進擊的巨人2～Final Battle～》全新武器、遊戲模式7月推出！　

日本 Koei Tecmo Games（光榮特庫摩）宣布，預定於7月4 在日本、7 月 5 在北美歐洲 PS4／Xbox One／Nintendo Switch／PC 等平台推出官方旗下人氣動漫改編動作遊戲《進擊的巨人》新作《進擊的巨人2～Final Battle～》（Attack on Titan 2 -Final Battle-／進撃の巨人2 -Final Battle-）與玩家們見面。

由官方預定於 7 月推出的《進擊的巨人2～Final Battle～》，為 2018 年 3 月在PS4／PS Vita／Switch／Steam 等平台推出的《進擊的巨人2》的加強版。在這次的《Final Battle》中，除了將會追加動畫第三季登場，總計多達 40 名以上的新玩家角色、新任務與新故事章節等要素之外，還將會收錄包括「雷槍」等新武器登場，另外還有可以讓玩家們編組自己隊伍來迎戰巨人奪回領土、或是對人戰等新遊戲模式，都是玩家們到時所不能錯過的樂趣所在！



附帶一提，另外針對已經購買過《進擊的巨人2》的玩家，官方屆時也將會推出收錄上述《Final Battle》版新追加內容的 DLC 下載同梱包讓玩家們更新使用，讓已經購買《進擊的巨人2》的玩家們也能體驗這次《Final Battle》的豐富新追加內容樂趣！

官方預定於 7 月推出的《進擊的巨人2～Final Battle～》，為 2018 年 3 月在 PS4／PS Vita／Switch／Steam 等平台推出的《進擊的巨人2》的加強版。（gamebase）

此外，本作也決定將於日本時間 3 月 30 日 20:00 舉行網路直播。直播節目中不僅將全球首次公開本作的實機遊玩，還邀請到兩位知名聲優「梶裕貴」（飾演：艾連．葉卡）與「小林優」（飾演：莎夏．布勞斯）擔任嘉賓。日本知名實況主「幕末志士」也將透過聲音參與演出。敬請期待遊戲最新情報以及由來賓所帶來的精采節目內容。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO