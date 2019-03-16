【Devil May Cry V】Bloody Palace DLC將供下載　玩家深入新迷宮

日本 Capcom（卡普空）自 2019 年 3 月 8 日起在全世界 PS4／Xbox One／PC 等平台同步推出的人氣動作遊戲《惡魔獵人》系列最新作五代《惡魔獵人5》（Devil May Cry 5／デビルメイクライ5），官方特地公開，本作預定於 4 月推出的最新 DLC更新「Bloody Palace」將決定於 4 月 1 日正式實裝讓玩家們免費更新下載。

在這次的《惡魔獵人5》中，玩家們將活用「Nero 尼祿」、「Dante 但丁」與「V」等三位主角各自不同的能力與戰鬥模式，來進行全新的惡魔討伐，展開不一樣的全新戰鬥冒險。至於在官方預定於 4 月 1 日免費更新下載讓玩家們實裝遊玩的最新 DLC「Bloody Palace」，將會開放讓玩家們可以不斷深入迷宮進行無止盡挑戰的新戰鬥模式「Bloody Palace」讓玩家們一試身手；由於在本模式中將必須連續與強敵不斷戰鬥，因此要深入最下層難度相當高，非常適合對自己身手有信心的玩家們前來挑戰！

點擊大圖看看《惡魔獵人5》的全系戰鬥模式畫面▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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