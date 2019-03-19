【機戰T攻略】全章節爆機流程（上）．連隱藏版圖（0-26話）

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【超級機器人大戰T（機戰T）攻略】遊戲流程合共有5x版（一般及if路線），還會有5個隱藏版圖。先列出上半部的流程...

【超級機器人大戰T（機戰T）攻略】機戰Fans等了一年，最新版《機戰T》正式推出，今集故事圍繞著魔法騎士等新作品，故事亦都相當精彩。遊戲流程合共有五十多版（一般及if路線），另外還會有5個隱藏版圖。先列出由第0話（下載序章）至26話，當中的分支及流程，還有2個隱藏版圖。

超級機器人大戰T（機戰T）攻略專頁
（按此前往專區）

第0話 審議編號T1023
男主角-時任才藏 女主角-櫻井沙霧
第1話A 專案TND開始 第1話B 特務三課的第一天
第2話A 宇宙牛仔 第2話B 賞金獵人的藍調
第3話 燕尾服在火星舞動
第4話 戰爭的紅色荒野
第5話 哈洛克船長
第6話 齊眾骷髏旗下
第7話 復仇在我
第8話A 混亂火星 第8話B 火星狂詩曲
第9話 傳送門追逐戰
第10話 新自護的陰影
第11話 來自遠方星球的災厄
Secret 以正義和勇氣為友
地上路線 宇宙路線
第12話A 無敵！擁抱勇者的人們 第12話B 隆巴納孤立
第13話A 復活的Z 第13話B 哈曼與少年們
第14話 最大恐怖降臨
第15話 天空墜落之日
加入治安維持隊 加入自由游擊隊
第16話A 門開啟之時 第16話B 星之門
第17話A 巴朗巴朗的秘寶 第17話B 戰鬥擂台
第18話A 魔法騎士的使命 第18話B 來自電腦世界
第19話A 覺醒的傳說 第19話B Big Battle
第20話A 漆黑野心 第20話B 星際盡頭的樂園
第21話 心中的小小火炎
第22話 為誰而戰
第23話 毒與毒與毒
第24話 回不來的日子
第25話 特務三課的最後一天
第26話 公司和我和幸福
Secret 私人任務

機戰T攻略 爆機流程（下）
按此連結前往...

【機戰T攻略．隱藏版圖】Secret「以正義和勇氣為友」進入方法
【機戰T攻略．實用資料】主角生日及血型與精神指令關係表
【機戰T攻略．隱藏機體】黑暗勇者取得條件／提早取得艾爾多拉魂
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。