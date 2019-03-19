【機戰T攻略】全章節爆機流程（上）．連隱藏版圖（0-26話）

【超級機器人大戰T（機戰T）攻略】機戰Fans等了一年，最新版《機戰T》正式推出，今集故事圍繞著魔法騎士等新作品，故事亦都相當精彩。遊戲流程合共有五十多版（一般及if路線），另外還會有5個隱藏版圖。先列出由第0話（下載序章）至26話，當中的分支及流程，還有2個隱藏版圖。