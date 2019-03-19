【機戰T攻略】全章節爆機流程（上）．連隱藏版圖（0-26話）

撰文：林勇
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【超級機器人大戰T（機戰T）攻略】遊戲流程合共有5x版（一般及if路線），還會有5個隱藏版圖。先列出上半部的流程...
【超級機器人大戰T（機戰T）攻略】機戰Fans等了一年，最新版《機戰T》正式推出，今集故事圍繞著魔法騎士等新作品，故事亦都相當精彩。遊戲流程合共有五十多版（一般及if路線），另外還會有5個隱藏版圖。先列出由第0話（下載序章）至26話，當中的分支及流程，還有2個隱藏版圖。
超級機器人大戰T（機戰T）攻略專頁
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|第0話 審議編號T1023
|男主角-時任才藏
|女主角-櫻井沙霧
|第1話A 專案TND開始
|第1話B 特務三課的第一天
|第2話A 宇宙牛仔
|第2話B 賞金獵人的藍調
|第3話 燕尾服在火星舞動
|第4話 戰爭的紅色荒野
|第5話 哈洛克船長
|第6話 齊眾骷髏旗下
|第7話 復仇在我
|第8話A 混亂火星
|第8話B 火星狂詩曲
|第9話 傳送門追逐戰
|第10話 新自護的陰影
|第11話 來自遠方星球的災厄
|Secret 以正義和勇氣為友
|地上路線
|宇宙路線
|第12話A 無敵！擁抱勇者的人們
|第12話B 隆巴納孤立
|第13話A 復活的Z
|第13話B 哈曼與少年們
|第14話 最大恐怖降臨
|第15話 天空墜落之日
|加入治安維持隊
|加入自由游擊隊
|第16話A 門開啟之時
|第16話B 星之門
|第17話A 巴朗巴朗的秘寶
|第17話B 戰鬥擂台
|第18話A 魔法騎士的使命
|第18話B 來自電腦世界
|第19話A 覺醒的傳說
|第19話B Big Battle
|第20話A 漆黑野心
|第20話B 星際盡頭的樂園
|第21話 心中的小小火炎
|第22話 為誰而戰
|第23話 毒與毒與毒
|第24話 回不來的日子
|第25話 特務三課的最後一天
|第26話 公司和我和幸福
|Secret 私人任務
機戰T攻略 爆機流程（下）
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