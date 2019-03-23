PS4《人中之龍》新男主角春日一番　棄用AV女優公開招募新囡囡？

【人中之龍 PS4 新作 助演女優選拔會】日本 Sega Games 宣布，繼官方決定於 6 月 20 日在 PS4 主機上推出之前五代重製版《人中之龍5》之後，如今官方再度宣布，也將於 PS4 主機上推出人龍工作室全新打造的《人中之龍》系列最新作登場！而且在這次的最新作中，將會由新主角「春日一番」登場取代系列主角「桐生一馬」展開全新的劇情發展！

在這次官方所發表的系列最新作方面，雖然目前並沒有公開太多訊息，不過官方表示，將會由在之前手機版《人中之龍Online》登場的新角色「春日一番」作為主角登場，帶領玩家們在熟悉的神室町舞台展開全新的劇情與戰鬥。至於原本系列作粉絲們所熟悉的眾多人氣角色如桐生一馬、秋山駿等是否還將會再度登場，或是會與手機版劇情有怎樣的關聯，目前則還有待官方後續更進一步發表。



另外隨著這次系列新作的發表，目前官方也宣布將正式展開本作助演女優的選拔會，並從即日起正式在日本展開參加者招募，至於最後將會有哪些女優脫穎而出，粉絲們不妨就先拭目以待吧！

PS4《人中之龍》將繼續用手機版男主角春日一番擔正，並會公開招募女配角。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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