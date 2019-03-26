《Judge Eyes 審判之眼》歐美版上市　確定更換羽村京平角色配音

【《Judge Eyes 審判之眼》歐美版更換角色配音】之前曾經為玩家們介紹，由日本Sega Games 於2018 年12月13日起在PS4主機推出，日本知名巨星木村拓哉等眾多人氣演員聲優共同演出的法庭劇動作冒險遊戲《Judge Eyes 審判之眼：死神的遺言》（ジャッジアイズ 死神の遺言），隨著其中參演的ピエール瀧（瀧正則）因吸毒嫌疑遭到逮捕，因此官方宣布針對遊戲行銷販售進行自我約束全部下架。

而隨著本作即將於2019 年6月25日在歐美等海外地區推出，官方也正式表示，配合海外歐美版的上市，將會針對遊戲內容進行調整，將原本由瀧正則主演的東城會底下組織松金組若頭「羽村京平」一角的角色配音與人物模組進行調整更換，至於之後將會怎樣調整，改由誰來擔任配音與人物演出，則還有待官方後續發表。

而隨著本作即將於 2019 年 6 月 25 日在歐美等海外地區推出，官方也正式表示，配合海外歐美版的上市，將會針對遊戲內容進行調整。（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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