《Anthem 冒險聖歌》官方失誤發言導致遊戲再度陷入低潮

《Anthem 冒險聖歌》自推出至今已達一個多月，而其整體的狀況可以說是一艘滿身瘡痍的破船，船員雖然有積極的去嘗試修復，但就結果看來可說是破洞越修反而越大，從近期的 1.0.3 更新便可看見不少問題，其中最為嚴重的便是其傷害系統的計算規則。

《Anthem 冒險聖歌》1.0.3 的更新所帶來的問題並不是只有傷害輸出讓玩家頭疼，官方為了解決玩家打寶無感的問題，便提升了所有傳說階級敵對 NPC 的掉寶率，也提升了大師 2 與 3 難度的掉寶機率，這項更動在許多玩家前往據點戰進行挑戰後都表示有感，但他們也發現了官方忽略了一件事。

而這也間接的影響到了玩家的遊戲體驗，因為不少人都採用這樣的打寶方式，導致許多玩家排據點戰時被丟進這些被吃剩的關卡，不但一進來就只剩最後的王，其他補進來的人員也多半看到只剩尾王的狀態便直接離開遊戲，導致不少想打個完整的據點戰或是解每日任務的玩家陷入了這段永無止境的噩夢體驗。

+ 3 + 2

只打前面小怪和寶箱不打王的打法也逐漸擴散到其他據點戰，開始導致玩家不管怎麼排都是只剩王的狀況，讓遊戲的整體名聲再度下滑。不過官方也為了解決這項問題推出了對應的解法，他們在近期舉辦的直播中便曝光了預計於本周上線的新寶箱機制「Elysian Caches」。

「Elysian Caches」的亮相在當時可說是一道曙光，不但是個需通關整個據點戰才會掉落的特殊寶箱，其內涵物則是大量的大師級材料和各式各樣的裝甲客製化相關物品，雖說必須透過特殊每日任務取得的鑰匙才能開啟寶箱，但只要有一個人能夠開啟寶箱，則其他三人也能獲得寶物，若是一次四個人持有鑰匙則掉若物的數量便會大幅增加，各個面向對玩家來說都是個好消息，但這些正向期待過沒多久就被敲個粉碎。

官方在實況上並沒有展示「Elysian Caches」的內容物，玩家擔憂這項新的機制並沒有涵蓋機甲外觀配件，便透過推特像《冒險聖歌》首席製作人 Ben Irving 提問確認，而得到的答覆則是「新的寶箱機制會在下周登場」，讓許多人認為這項新機制繪含有整套或是單獨的裝甲外觀配件，但沒多久便被證實是錯誤訊息。

上方為玩家在 Discrod 上詢問《冒險聖歌》開發團隊成員所得到的答覆，開發人員表示這是 Ben Irving 的認知錯誤，等同於表示這項新的寶箱機制並不會涵蓋任何的裝甲套裝或是單獨的外觀配件。而 Ben Irving 也隨之於推特上道歉，表示自己誤會了提問者的問題，並補充說道「Elysian Caches」將不會含有任何裝甲外觀配件，只會有塗裝、表情動作和勝利姿勢等物品。

《冒險聖歌》玩家在這段期間的體驗並不是非常愉悅，即便官方並未在實況或是公告上明確說過會有機甲外觀配件涵蓋在「Elysian Caches」內，Ben Irving 的發言事故還是直接引爆了許多人積蓄已久的不滿，讓該位首席製作人遭到抨擊並被貼上了「騙子」的標籤，讓遊戲當前的狀態再度陷入了低潮。

而這起事故也加深了玩家對於開發團隊的不信任感，因為官方也多次在實況上展示了許多裝甲外觀配件，但遊戲推出到現在還是沒看到這些產品亮相，遊戲商店所推出的裝甲外觀套裝也重複了好幾輪，讓玩家認為官方所強調「豐富多樣的機甲客製化玩法」只是另一個騙局。

《冒險聖歌》推出至今都有著各式各樣的問題，隨著《全境封鎖 2》正式登場後，更是顯現了這些問題的嚴重性。兩者雖然風格不同，但都同樣是第三人稱視角的打寶射擊遊戲，被玩家拿來比較副本、打寶和開放世界等設計後，更是凸顯了《冒險聖歌》的缺陷。對早已選擇離開《冒險聖歌》的人來說沒什麼差別，但對於留下的玩家來說這段路程可說是個地獄行，因此 Ben Irving 的失誤發言才會勾起玩家的期待，並在後續成了另一波遭難的導火線。

開發團隊確實是相當積極的在針對各種遊戲問題做修正，但除了需做調整的部分過於大量外，每一次的更新修正往往都會帶來新的問題，讓《冒險聖歌》的整體狀況不但不見好轉還每況愈下。雖然已有《無人深空》與《天命》等這些從谷底逐漸爬起由糞作變佳作的例子，但《冒險聖歌》能否成為下一個代表作，在玩家眼裡看來恐怕是凶多吉少。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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