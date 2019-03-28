牧場物語確定推出手機版本！開發、營運將由中國騰訊負責

日本 Marvelous 宣布，與中國騰訊正式簽訂授權契約，將在手機上推出官方旗下人氣牧場生活模擬體驗大作《牧場物語》系列最新手機版登場！

《牧場物語》為日本 Marvelous 所製作推出，以悠閒牧場生活體驗為主題，讓玩家們來經營自己的牧場，與大自然跟各種動植物進行接觸，進行作物與畜牧產品的生產，還可以與登場角色進行結婚共同培育下一代的人氣經營模擬策略遊戲，由於悠閒豐富的牧場生活體驗玩法，加上由日本知名插畫家．漫畫家「まつやまいぐさ」繪製的魅力角色等豐富要素，自 1996 年推出系列首作以來，就不斷受到玩家們好評喜愛，成為 Marvelous 旗下的人氣系列大作。

（gamebase）

而在這次的手機版方面，據官方表示，透過這次的授權合作，將由 Marvelous 提供騰訊《牧場物語》相關素材（包括過去系列作的音樂、CG 等內容），由騰訊遊戲負責手機版的開發、下載與營運，希望藉由雙方的技術合作，共同推廣《牧場物語》IP，至於騰訊將會推出怎樣的《牧場物語》與粉絲們見面，玩家們不妨就先拭目以待吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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