《德軍總部》新作《Wolfenstein Youngblood》上市日期公開

發行商 Bethesda Softworks宣布，以廣受好評的《Wolfenstein II：The New Colossus》獲獎開發工作室 MachineGames 與 Arkane Studios Lyon 聯手推出全新的合作冒險遊戲《Wolfenstein：Youngblood》預定 2019 年 7 月 26 日於 Xbox One／PS4／PC／Nintendo Switch 等平台上市。

在這款以二戰為主題的《德軍總部》系列最新作中，將會以 1980 年代的巴黎作為舞台，玩家們將扮演 B．J．布拉柯威茲的其中一位雙胞胎女兒，執行一項不成功便成仁的任務。在戰鬥中施展全套新武器、道具和動力裝甲技能，將納粹永久逐出光之城。



故事簡介

1980年，巴黎。掀起二次美國革命的英雄 B．J．布拉柯威茲失蹤了。《Wolfenstein II：The New Colossus》事件過後十九年，BJ 前往被納粹佔領的巴黎執行任務，卻在中途神秘消失。多年來，身經百戰的 BJ 親自訓練並教導雙胞胎女兒小潔和小蘇，現在她們被迫挺身而出，採取行動。與一群新登場的自由鬥士同心協力，進入 1980 年代巴黎遭到扭曲的平行現實，勇敢面對眼前的懾人景象。

+ 2

遊戲重點特色

並肩殺敵

與好友同樂，或者和電腦玩家一起進入《德軍總部》首款現代合作冒險遊戲。體驗全新的搭檔組隊機制，高舉破壞力強大的新型合作武器「特斯拉槍」，釋放高壓伏特，並套用造型和表情符號秀出你的聰穎天資。

逃離巴黎

《Wolfenstein：Youngblood》是《德軍總部》系列至今最開放的遊戲體驗。藏身於巴黎地下墓穴深處的全新作戰基地，精心策劃縝密的行動，一舉擊潰納粹大軍。

動感 80

80 年代可不是什麼純真年代。從經典的巴黎地標到漆滿塗鴉的街頭巷弄，觸目所及皆是悲慘的景象和穿戴皮革的納粹軍人，背景同時放送靈感源自 80 年代動作片合成沉重音調的全新原聲帶。

武器上膛

善用最新技術的動力裝甲、武器和裝備，無情碾壓納粹人渣。提升等級、探索周遭並完成任務，即可解鎖全新技能、武器配件、道具、飾品和更多符合你遊戲風格的內容。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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