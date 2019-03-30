卡牌對戰遊戲《巫師之昆特牌》決定手機iOS版今年發售

波蘭CD Projekt RED宣布，目前正在PC／PS4／Xbox One等平台推出營運，由官方旗下人氣動 RPG《巫師》系列衍生出的卡牌對戰遊戲《巫師之昆特牌》（Gwent：The Witcher Card Game），宣佈也將於手機平台正式推出！其中iOS版將先於 2019 年年中在App Store上架，至於Android版也將於之後在 Google Play推出。

《巫師之昆特牌》為一款以CD Projekt RED旗下人氣作《巫師3：狂獵》中所收錄的同名卡牌對戰遊戲為題材，將原本的玩法特色獨立出來，並將玩家對戰部分加以強化，讓玩家們可以透過冒險戰鬥對戰來取得卡牌，強化自己牌組戰力，展開最火熱刺激卡牌對戰競技的卡牌遊戲。



附帶一提，本作自PC／PS4／Xbox One等版本推出以來，不斷受到玩家們好評，期間不但推出多次改版更新，更自 3 月 28 日即日起推出收錄多達 100 張以上新卡片，並實裝新上級吸血鬼與新狀態「毒／出血」等要素的最新擴充包「紅血咒縛」。而隨著這次手機版的推出，讓喜歡本作的玩家們，可以隨時隨地走到哪對戰到哪，喜歡《巫師之昆特牌》的粉絲們到時可別錯過！ 波蘭CDProjekt RED 宣布，目前正在PC／PS4／XboxOne 等平台推出營運，由官方旗下人氣動作 RPG《巫師》系列衍生出的卡牌對戰遊戲《巫師之昆特牌》（Gwent：The Witcher Card Game），宣佈也將於手機平台正式推出！其中 iOS 版將先於 2019 年年中在 App St]ore 上架，至於 Android版也將於之後在Google Play推出。

《巫師之昆特牌》為一款以 CD Projekt RED 旗下人氣作《巫師3：狂獵》中所收錄的同名卡牌對戰遊戲為題材。（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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