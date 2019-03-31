《哥斯拉II：王者巨獸》最新預告片曝光　經典巨獸對戰場面重現！

傳奇影業獲得東寶授權拍攝的怪獸電影《哥吉拉》（哥斯拉）最新續作《哥吉拉II怪獸之王》（哥斯拉II：王者巨獸，Godzilla: King of the Monsters）日前公開了一分鐘長度的最新預告影片，預計5月29日在台上映（香港預計上映日期為5月30日）。

本片邀請米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）、薇拉法蜜嘉（韋娜法米加，Vera Farmiga）、凱爾錢德勒（卡贊特拿，Kyle Chandler）、渡邊謙、莎莉霍金斯（Sally Hawkins）、章子怡、布萊德利惠特福德（Bradley Whitford）等好萊塢演員參與演出，但是主角依然是將在劇中大打一場的「哥吉拉」、「摩斯拉」、「王者基多拉」、「拉頓」。

預告中的精彩畫面（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 16 + 15 + 14

最新預告片中，先前煙霧瀰漫的畫面大幅度移除，呈現出更多怪獸戰鬥的場景，影片釋出後，不少粉絲也想與《哥吉拉》中渡邊謙飾演的芹澤博士說出一樣的台詞「Let Them Fight！」，相較於前作，本次的怪獸戰鬥場景應該值得期待。

《哥吉拉》中渡邊謙飾演的芹澤博士說出的台詞。（Gamebase）

《哥吉拉 II 怪獸之王》的最新預告影片▼▼

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可幫助聽障人士挽救家庭危機，即到「01心意」平台捐款支持【龍耳】綜合家庭支援計劃及手語翻譯服務