RPG《女神剖析–起源-》4月4日繁中版上線　體驗死後的神話世界

WonderPlanet 和史克威爾艾尼克斯所合作推出的《女神剖析 –起源-》（Valkyrie Anatomia: The Origin）英文＆繁中版已正式決定於 4 月 4 日上線。同時，在遊戲正式上線時也預計會舉辦各式遊戲內活動。詳細情報將另行公開，敬請期待。

決定於 4 月 4 日上線的緣由

雖然 4 的數字在諧音上有「死」的意義，普遍來說為不吉利的數字，但因《女神剖析 –起源- 》遊戲中是以「死後的故事」為主軸，與「死亡」這個單詞息息相關，進而決定以 4 月 4 日（四）作為上線的日期，期許能帶給玩家們更深入的體驗。

兩位製作人給玩家的訊息

推出本作的兩位製作人大坊拓與有村裕希對於此次英文＆繁中版的推出感到非常開心，搭配在地化的翻譯再一次感受到超過百萬文字量劇情的龐大，而且希望《女神剖析 –起源- 》做為系列作的起源故事，更能讓玩家親身體驗女武神與各位英雄的冒險史詩。

（Gamebase）

事前登錄進行中

官方目前推出事前登錄活動，玩家可以透過雙平台與 FB 進行，趕快來參加活動吧。活動詳情可至 FB 官方粉絲頁確認。

《女神剖析 -起源-》是一款以北歐神話作為舞台，交織出神與人之間濃厚故事的奇幻 RPG 作品。華麗的戰鬥畫面與角色們經典的必殺技都是《女神戰記》系列作當中必備的要素，玩家快透過這次英文＆繁中版的推出一同與女武神們探索一切故事的起源吧。

（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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