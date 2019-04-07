《Heaven's Vault》最新實機介紹影片公開

由之前曾開發製作人氣文字冒險遊戲《80 Days》的英國 inkle 全新打造，預定於 2019 年 4 月 16 日在海外 PC／PS4 等平台推出的《Heaven's Vault》，在網路上特地公開本作約將近 20 分鐘左右的最新遊戲實機介紹影片讓玩家們欣賞。

《Heaven's Vault》為一款採用最新 ink 與 Unity 遊戲引擎，透過 3D 環境與手寫式 2D 角色美術結合，創造出獨特視覺美術特色的開放世界型動作冒險解謎遊戲。在遊戲中，將會以能夠利用月亮搬運大氣與水的古代巨大網路「The Nebula」做為舞台，描述女性考古學者「Aliya "El" Elasra」與其助手機器人「Six」一起針對「The Nebula」展開調查，好解開「The Nebula」的形成原因與結束之謎！

同時在遊戲中，還將會收錄獨特架空語言的解讀系統，當玩家們翻譯錯誤或是隨著玩家們解讀選擇不同，都會使得遊戲內容產生改變；而玩家們在遊戲裡，也可以自由選擇自己的遊戲玩法風格（玩家可自由選擇要成為盜賊、探險家、偵探、探求者、救世主、暴徒等各種角色），也讓遊戲的變化性更加豐富，帶給玩家們更豐富的遊戲樂趣體驗！



【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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