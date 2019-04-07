愚人節公布真消息！《Pop Team Epic》系列遊戲日本正式推出

當日本在 4 月 1 日當天因為被各種愚人節消息洗版的同時，作為 2018 年冬季霸權的「Pop Team Epic」居然不趁這個時候大展惡搞本色，而是如之前公布的時段那樣很自然的在這天推出這款《Pop Team Epic++～Pop 子與 Pipi 美的友情大作戰～》（暫譯，原名：ポプテピピック＋＋〜ポプ子 ピピ美の友情大作戦〜）啦。

這遊戲玩家不下載來玩根本就不知道這會是一款什麼遊戲，正式推出的同時也解開這神秘的面紗。（Gamebase）

之前對於遊戲的類型可說是保密到家，玩家不下載來玩根本就不知道這會是一款什麼遊戲，正式推出的同時也解開這神秘的面紗。

本作是一款 Pop 子跟 Pipi 美自動把逐一出現的敵人不斷打倒的放置系動作遊戲，透過升級取得技能點數跟裝備，強化後不斷的朝更強的 BOSS 挑戰的動作遊戲。途中會有諸多惡搞武器現身，看兩人穿著水手服手拿狼牙棒跟拳擊手套打倒一路上出現的敵人就覺得特別療癒（？），到底在不斷變強之後會有怎樣的挑戰等著兩人呢？

延續動畫多位聲優的加持，遊戲中還會有未在動畫當中出現的組合，若玩家是位聲優控的話就千萬不要錯過，語音會隨機出現，不知道會是男生版還是女生版的二人組和就有待玩家自己探索了。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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