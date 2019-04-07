【Tales of製作人】馬場英雄離開SQUARE ENIX　新作開發不再請人

馬場英雄，一個Tales of Fans都知道或者十分怨恨的名字，他早前離開了BANDAI NAMCO並於SQUARE ENIX的新工作室開發新作，但近日卻宣布離任。

SQUARE ENIX公布旗下開發室Studio Istolia的負責人馬場英雄已於剛剛的3月尾離職。而馬場英雄也留言表示因為公司經營方針變更，原來一早於去年12月底辭去工作室負責人一職，讓位給後進，並於今年3月正式離開SQUARE ENIX。

馬場英雄（網絡圖片）

馬場英雄原本是多集Tales of系列的開發人員，在2007年的《Tales of Innocence》正式成為系列製作人。不過最出名、也令其聲名狼藉的則是《Tales of Zestiria》的「真之仲間事件」。因為劇情的荒謬與不合理，「有能力的人才是真正的夥伴」，強行推第二女角、賣1300Yen DLC而抹殺了原女主角的行為，令作品受到史無前例的批評，而馬場英雄也成為了眾矢之的。

女主角艾莉莎在原作慘不忍睹，後來在動畫版劇情大幅修改，終於能夠神依不再被主角眾嫌棄

馬場英雄在2017年離開BANDAI NAMCO並去到SQUARE ENIX，於一年半後推出一段「Project Prelude Rune」之宣傳片，可以見到作品極有「Tales」的味道，不過遊戲極其初步，而影片中亦公告大量招募開發人材。

沒想到這款名字都未定的遊戲可能會胎死腹中，筆者翻查Studio Istolia工作室記錄，至2018年12月時仍在大量招募十多個職位，但現時網站已登出不再招募人材，未知是否團隊已經成型，還是「Project Prelude Rune」之計劃，甚至Studio Istolia要重整、推倒重來。

開發團隊在馬場離職前仍在大量請人

馬場離職後就登出不再請人

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