《Apex 英雄》直布羅陀bug創造各種趣味玩法

遊戲內會出現 Bug 可說是相當常見的事，雖然這些成是錯誤可能會導致玩家的遊戲體驗受到影響，但有時並不是每一個都會給人帶來痛苦，也有不少會成為帶來不少笑料的 Bug，而近期最為熱門的例子便是《Apex 英雄》中的角色「直布羅陀」。

近期有不少玩加開始發現直布羅陀的「槍盾」會被遊戲判定為可部屬道具的平面，也就是說其他角色的道具是可以疊在該位英雄的槍盾上且正常運作。單就字面上看起來貌似沒什麼特別的感覺，但不少人實測後發現這項新發現帶來了不少趣味玩法。

上方便是直布羅陀與辛烷的組合技（？），將「發射平台」放置在「槍盾」後，直布羅陀只需持續展開槍盾並將視角移向地面，便可持續的觸發發射平台的彈跳能力，自行四處跳跳走。而除了上方這項互動方法外，部分玩家已發現了這項 Bug 與英雄「腐蝕」也有很好的契合度。

直接將腐蝕的「夜神毒氣陷阱」全數疊加在槍盾上，就變成了可移動的大型毒棒，實用性還有待討論，但單就整個操作表現來看已算是笑料十足。官方目前已注意到這項 Bug，但還未確立是否會修正，玩家若也想嘗試探索直布羅陀槍盾的各種可能玩法，不妨趁著官方動刀前趕快來玩玩看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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