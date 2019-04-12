《波西亞時光》用家機版即將發售！Overcooked 團隊製作暢銷遊戲

《波西亞時光》（My Time at Portia）是 Team17 繼《Overcooked 2》後最暢銷遊戲，並將於 4 月 16 日登上 PS4、Xbox One 以及 Nintendo Switch TM平台發售實體盒裝版，內附有英文、繁體中文及簡體中文字幕。官方先行釋出遊戲內容詳細介紹。

《波西亞時光》適合每個玩家！發現和探索新的地區，參加定期的遊戲節日和許多其他活動，由你如何度過自己的遊戲時間而定。為何不嘗試磨練廚藝，做出美味的食物呢？在眾多小遊戲之間參與一個？或者乾脆休息一下，在下午釣魚？這些都任你自行選擇！

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發揮創意

將你的房子變成一個家！ 通過製作一系列激動人心的傢俱、裝飾品和升級工坊來塑造你的個人風格。除了外觀看起來很棒外，每一件作品還都會為你的角色提高各種屬性！

經營你自己的農場

種植並培育莊稼，飼養動物，將你工坊周圍的空地改造成一個精緻的小農場。《波西亞時光》提供了一種革新的耕作方式，讓你可以利用播種箱和半自動灌溉系統。你甚至可以帶著你的馬匹或駱駝到鎮上兜風！

加入社區

成為波西亞非凡社區的一份子！令人難忘的充滿活力的面孔，精力充沛的個性，日常生活和精彩生活故事的分享。他們在上班，在餐館吃飯，在鍛煉身體，以各種各樣有趣方式相互交流——你需要花費一定時間去瞭解他們！誰知道，空氣中隨時彌漫著浪漫的氣息？

探索和戰鬥

深入探索波西亞的古代遺跡和地下城。拿起你的鐵鎬和尋寶工具，挖掘往日的資源和寶藏。請帶齊裝備及武器，因為有成群的可怕怪物和致命的頭目拼命阻擋你，寶貴的戰利品在等待你的發掘！

技能升級

提升你的各種技能等級，有助於你的冒險旅程。根據你的遊戲風格決定是否提高你的製作技能，戰鬥技能或社交技能等等。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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