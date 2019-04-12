人氣線上MMORPG手機全新復活重生！《巨商 Mobile》正式公開

由韓國 Joyon Entertainment 與台灣遊戲橘子共同開發，主打商業模式玩法而在眾多線上遊戲中樹立起自己獨特的風格，自 2001 年起陸續在韓國、台灣等市場上市的人氣線上遊戲《巨商》，如今據 RPG Republic 宣佈，將再度在手機平台上推出以這款人氣 MMORPG 的 IP 為題材的 3D 手機新作《巨商 Mobile》（名稱暫稱）與玩家們見面。

附帶一提，雖然《巨商》過去也曾經陸續推出由 Clipsoft 等開發的《巨商》收集型手機 RPG 遊戲登場，但這次由 RPG Republic 所推出的《巨商 Mobile》，則是首款與當初 PC 線上版相同的大型 MMORPG。在《巨商 Mobile》中，除了將會把當初原作備受好評的經濟系統完整收錄，也將會把玩家們所喜愛的人氣角色忠實重現，而且在畫面上也從原本的 2D 直接升級為 3D 畫面，藉此帶給玩家們全新的遊戲體驗與冒險樂趣，讓玩家們再度重返《巨商》世界，一起再以「天下第一商」為目標展開新的冒險！

附帶一提，另外官方也宣佈，目前本作將預定於今年年底 11 月在韓國舉辦的韓國最大型電玩展「G-Star 2019」中首度公開與玩家們見面，喜歡《巨商》的粉絲們到時可別錯過官方的最新發表！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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