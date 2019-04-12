CAPCOM推出《BioHazard RE 2》付費DLC　解鎖遊戲獎勵

《BioHazard RE 2 / 惡靈古堡 2 重製版》在 2019 年 1 月推出後想必是為喜愛恐怖生存作品的玩家帶來了不少美好時光吧？透過遊戲引擎「RE Engine」將經典作品重製後，帶來了許多令人驚艷的細緻畫面表現，也針對視角和操作方式做了調整，讓玩過舊作的玩家也能獲得各式新體驗。

遊戲推出至今已近 3 個月後，官方也在近期於 Steam 推出了新的 DLC 內容，不過這次所帶來的並不是新的劇情或是遊戲模式，而是購買後直接幫玩家解鎖遊戲中的所有通關或是挑戰獎勵，像是無限彈藥版本的 LE-5 衝鋒槍、ATM-4 火箭炮和一些高階武器等等，當然其中也包含了許達到指定記路才可開啟的生存模式、服裝和模組等獎勵，都在此 DLC 的解鎖範圍內。

一買就通通幫你解鎖！（gamebase）

這款 DLC 對各類精英玩家來說想必是不值一提，但對喜愛該款作品卻遲遲無法成功達成各項挑戰解鎖這些物品和模式的玩家來說，想必是個福音吧？不必使用遊戲修改器或是尋找高手代打通關，只需花個 NT$ 150 便可全數解鎖，對手殘玩家來說也是個不錯的選擇。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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