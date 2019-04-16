國際殘奧首款官方運動RPG遊戲　田畑端新作預定2020年推出

國際殘奧委會（IPC）宣布，為讓國際傷殘奧運活動更加活絡普及，因此將預定推出首款官方遊戲《The Pegasus Dream Tour》與玩家們見面。目前本作預定將於2020年在以手機遊戲為首的各式平台推出，並將由過去曾擔任《FF》系列遊戲總監的「田畑端」於2019年2月正式成立的JP Games負責開發。

官方表示，《The Pegasus Dream Tour》為一款以一個名為「Pegasus City（天馬市）」的假想城市做為舞台，讓玩家們可以在這座城市裡體驗各式各樣國際傷殘奧運競技運動項目的運動RPG遊戲。「田畑端」本人也表示，「本作將不會是一款純粹的運動遊戲，而是會將國際傷殘奧運競技運動項目的魅力，結合JP Games最擅長的全新RPG描繪方式去做最大化的發揮，提供玩家們更有價值的遊戲內容體驗。」至於官方最後將會端出怎樣的成果讓玩家們體驗，玩家們不妨就先拭目以待吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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