《Star Wars》九部曲「Rise of Skywalker」預告片釋出！12月上映

知名科幻電影系列《星球大戰》最新續作《Star Wars：九部曲》首支預告片今日釋出。並且定名副標為「Rise of Skywalker」天行者的崛起，預計今年12月上映。

《星球大戰：天行者的崛起》將緊接在《最後的絕地武士》之後，由JJ亞伯拉罕導演，第九集將從芮、芬恩、波等倖免於抵抗第一軍團追殺的反抗軍成員們，雖然加入了新的成員鞏固陣容。但他們還得面對凱羅忍的追殺，以及新的威脅。

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特別一提的是，就算前面有更多新畫面，但傳出了西斯大帝白卜庭的笑聲更是讓粉絲驚訝不已，搭配「沒有人是真正離開過」引起高潮。前導預告是在芝加哥舉辦的星戰祭典上首度曝光，播映後白卜庭的演員「伊恩麥‧卡達米」現身向粉絲致意。根據正傳劇情，白卜庭在《星球大戰五部曲：帝國大反擊》最後被變回安納金天行者的黑武士親手毀滅肉身，如今要以什麼姿態現身於九部曲當中？就等待官方更多預告片資訊了。

前導預告是在芝加哥舉辦的星戰祭典上首度曝光，播映後白卜庭的演員「伊恩．麥卡達米」現身向粉絲致意。（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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