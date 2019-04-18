【Nintendo】Switch版射擊遊戲《Panty Party》公開對戰模式影片

日本 COSEN 於宣傳節目「狐狸宣傳部」上，第一次公開今年春季預定發表的 Nintendo Switch 遊戲《Panty Party》對戰模式的影片。

在節目内進行遊戲對決的活動上，分成節目主持景山梨彩和宮崎珠子的狐狸宣傳隊，和在 Nintendo Switch《Panty Party》中出演的甘束真央和 kokko 的「Panty Party」隊，彼此對戰的形式來第一次公開對戰模式的影片。

根據試玩會意見而追加的「組隊戦功能」，來進行 2 對 2 的對戰。可分成紅色、藍色、綠色、黃色 4 色的隊伍，也可進行 2 對 2 或 3 對 1 的對戰。此外，節目中也提到了為不習慣攝影機操作的玩家提供了僅可在對戰模式中使用的自動鎖定功能。且這個功能可在設定中選擇 ON（使用）／OFF（不使用）。

目前遊戲尚未公布確切的發售時間，想化身為內褲作為愛的戰士來場熱血激情的對戰嗎就請持續關注後續報導喔。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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