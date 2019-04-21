PS4《新櫻花大戰》公開遊戲舞台和兵器　太正29年帝都東京再現

日本 Sega Games 預定於 2019 年冬天在 PS4 主機上推出的《新櫻花大戰》（新サクラ大戦），官方特地公開本作以 3D 地圖呈現的帝都最新樣貌，以及新生「帝國華擊團．花組」成員們的最新畫面，還有新型人型靈子兵器「靈子戰鬥機」等最新情報資訊要給玩家們確認。

本作為以架空的太正時代帝都東京做為舞台，讓玩家們化身為帝國華擊團的隊長，在 ADV 部分透過故事與隊員們加深羈絆，並在 SRPG 戰鬥部分操縱靈子機甲來與未知強敵「降魔」對戰的人氣戲劇性 3D 動作冒險遊戲《櫻花大戰》系列最新作。同時在這次遊戲裡，除了將再度邀請系列作曲家「田中公平」負責音樂，在故事構成方面也將會邀請日本知名腳本作家「イシイジロウ（石井二郎）」負責，同時在人設方面，也由過去人設畫家「藤島康介」變更為《死神》作者「久保帯人」，帶給玩家們不同於之前系列作的全新體驗！

至於在本作世界觀舞台方面，將會以過去《櫻花大戰5》12 年後的太正 29 年的帝都東京做為舞台，而且遊戲中除了將會把系列粉絲們所熟悉，有附上限制時間，必須在限制時間內從對話中做出選擇的「LIPS」對話選擇系統，以及會隨著玩家們的對話選擇影響角色好感度的「信頼度」等要素ㄉ再度收錄，玩家們將可以在全 3D 地圖的東京舞台上展開遊戲內的 ADV 文字冒險部分，重新回味《櫻花大戰》系列令人心動又豐富的故事劇情魅力！

遊戲畫面（Gamebase）

故事背景

太正 19 年，隨著發生在帝都東京，被後世稱為「降魔大戰」的戰爭爆發，世界陷入一連串的混亂，但在帝都、巴里、紐育的華擊團們努力下，終於拯救全世界，也因為華擊團們在降魔大戰中締造的功績，使得華擊團提出的都市防衛構想受到世界承認，因此組成「世界華撃團連盟（WLOF）」，蹦在世界各都市紛紛誕生各自的華擊團。

各國的華擊團們，除了需要負責守護各都市之外，還會參加由 WLOF 所舉辦的「華擊團競技會」大賽。所謂的「華擊團競技會」，是一個讓各國的華擊團們彼此就歌劇與戰鬥等各方面進行競爭，藉此來提升程度，每兩年舉辦一次的大賽，全世界的粉絲們，也都因為這兩年一度的少女們的「世界華擊團大戰」而掀起一波又一波的狂潮。

十年後，太正 29 年，在帝都東京，原本消失已久的帝國華擊團，如今也終於以新生「帝國華擊團．花組」的身分重生，並以世界華擊團大戰的勝利為目標展開挑戰。但在這場和平競賽的祭典中，降魔與神祕未知敵人再度登場，原本和平的祭典，瞬間變成賭上世界命運的戰鬥！由新主角「神山誠十郎」所領導的「新．帝國華擊團」，是否能守護帝都乃至世界的和平，為人們再度帶來新的和平安寧？一場全新的《櫻花大戰》，即將在此揭開新的序幕——

遊戲舞台

在本作中，將會以太正 29 年的帝都東京做為舞台。隨著在五代之後時隔 12 年之久，原本粉絲們熟悉的銀座，加入了許多融合西洋文化與日本自古以來文化交錯的新樣貌，各式各樣的店家林立，整個進化成高度的蒸氣文明都市。而遊戲中，包括大帝國劇場內部在內，玩家們將可以在這個 3D 銀座城鎮裡自由探索移動，與各式各樣的人們互動，展開新的探索與冒險！

登場人物

神山誠十郎（CV：阿座上洋平） 《新櫻花大戰》主角，「帝國華擊團・花組」隊長，20 歲。原為海軍特務艦艦長，後調派至帝國華擊團，並被任命為新「帝國華擊團・花組」的隊長。

天宮櫻（天宮さくら，CV：佐倉綾音） 「帝國華擊團・花組」隊員，17 歲。因崇拜舊花組的首席演員真宮寺櫻而加入花組的菜鳥隊員。嚮往著守護帝都的帝國華擊團・花組，以及支撐帝都市民們心靈的帝國歌劇團・花組。早日重振兩方是她最熱烈的期盼。

東雲初穂（CV：内田真礼） 「帝國華擊團・花組」隊員，17 歲。帝都代代相傳的東雲神社的活招牌，也是巫女。出生在外圍城鎮區，深深喜愛著家鄉、祭典，以及鎮上的所有居民的道地江戶之女。平時雖然粗手粗腳，但卻是備受大家信賴，統籌整個花組的可靠中堅角色。

望月薊（望月あざみ，CV：山村響） 「帝國華擊團・花組」隊員，13 歲。望月流忍者一族的後裔，雖然年幼，但在武藝、戰術、武器使用方面展現出天才般的才能。懂事之前便開始接受嚴格的教育，深信並堅守著忍者村中自古相傳的「108 戒」。

安娜史塔西亞．帕爾馬（アナスタシア・パルマ，CV：福原綾香） 「帝國華擊團・花組」隊員，19 歲。希臘人。活躍於歐洲劇場的演員，曾加入過許多劇團，最後加入帝國華擊團。不論在歌唱、表演方面都是最頂級的演員，她那面容及身段，從男性角色以至性感的女性角色都能完美詮釋。

庫拉麗絲（クラリス，CV：早見沙織） 「帝國華擊團・花組」隊員，16 歲。盧森堡人。喜歡閱讀，聰明又惹人憐愛的文學少女。每天透過書籍學習各式各樣的事物，好奇心旺盛。本名「庫拉麗莎．斯諾弗雷克」（クラリッサ・スノーフレイク），為盧森堡貴族斯諾弗雷克家家傳、使用書發動魔法的「重魔導」的繼承者。

靈子戰鬥機

所謂的「靈子甲冑」，是以蒸汽作為動力，只有持有強大靈力的駕駛者們才能操作，為了在對妖術戰中使用而被開發出來的人型靈子兵器，也是過去華擊團在降魔大戰中對抗敵人使用的王牌。至於靈子戰鬥機，則是承襲過去靈子甲冑的設計，由 WLOF 進行基本設計，並加入新設計概念的靈力兵器。

相較於靈子甲冑，不但實現了靈子機構的高出力化要求，靈力變換效率也比舊型的靈子甲冑大幅提升許多，對操作者要求的靈力標準也比之前降低許多，因此在降魔大戰後就被各國廣泛採用，並在各國進行機體開發。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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