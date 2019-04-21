《No Man's Sky無人深空》玩家另類重建「巴黎聖母院」重現古蹟

巴黎聖母院在近期疑似因施工事故發生火災而嚴重損壞後便成了近期的關注焦點之一，而本次的事件再搭上《刺客教條：大革命》內的虛擬聖母院設計，讓不少人開始探討遊戲內的建築構造記錄是否能夠協助重建古蹟。

本次的事故發生後，除了遊戲開發商 Ubisoft 捐款50萬歐元協助重建聖母院外，許多玩家也開始運用自身的創意來保存這項歷史古蹟，靠著自身的技術在遊戲內嘗試打造巴黎聖母院，而近期最受玩家關注的便是《無人深空》玩家 258100 的作品。

巴黎聖母院在近期疑似因施工事故發生火災。（Gamebase）

玩家在《無人深空》中重現巴黎聖母院。（Gamebase）

《無人深空》是一款相當熱門的科幻風沙盒冒險遊戲，而 258100 在該款作品中則是一位小有名氣的建築創作者，在過去便多次於遊戲內重現各式各樣的現實知名建築，而本次的聖母院事故也讓他起了念頭，嘗試在遊戲中重現這座歷史古蹟。

不過即便是在沙盒遊戲內也是有極限存在，258100 表示礙於遊戲中的建築配件最多只能使用 2000 個的限制下僅能完成聖母院正面的結構，但他也補充說道如果遊戲未來有將這項限制門檻放寬，也繪再回來繼續這項工程。258100 也給出了這項作品於《無人深空》的座標，玩家若有興趣的話也可前往觀看。

《無人深空》聖母院座標（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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