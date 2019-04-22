科幻風動作RPG佳作《Transistor》限時免費下載開始　5月2截止

Supergiant Games 的大名相信不少熱愛動作 RPG 作品的玩家都曾聽聞過吧？該團隊在 2011 年推出了首款作品《Bastion》後便獲得了不少好評，而其在 2014 年推出的科幻風動作 RPG 《Transistor》也同樣在當時靠著玩法、美術和音樂等要素在各個平台上都成了玩家認可的佳作。

玩家若也是動作 RPG 的愛好者卻還未嘗試過他們的作品，今日則是最好的入坑時機點。PC 數位發行平台 Epic Games Store 為了吸引使用者，每兩個禮拜便會推出一款作品供玩家限時免費下載，而《Transistor》變是本月的免費陣容之一。

本次的限時免費活動已於今日正式開跑，只要在 5 月 2 號前都可登入 Epic Games Store 便可直接將遊戲永久納入 Epic Games Store 個人收藏庫，有興趣的玩家可別錯過啦！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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