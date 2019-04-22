PS4、Switch《夢幻模擬戰I＆II》亞洲地區將於今夏發售繁體中文版

傑仕登宣布由 Chara-Ani 開發的經典戰略模擬角色扮演遊戲《夢幻模擬戰 I＆II（ラングリッサーI＆II）》，將於 2019 年夏季於亞洲地區，正式發行 PS4、 Nintendo Switch 繁體中文版。

《夢幻模擬戰》系列 IP 是由 EXTREME 所授權，株式會社 Chara-Ani 所開發，為 90 年代的經典戰略模擬角色扮演遊戲名作，《夢幻模擬戰 I＆II》為包含 1991 年於 Mega Drive 主機上發售的《夢幻模擬戰》以及 1994 年於同平台發售的《夢幻模擬戰II》的重製合輯作品。

（Gamebase）

《夢幻模擬戰》初代主角雷丁原是巴爾迪亞王國的王子，也是光之後裔。為了對抗遭黑暗勢力所操控的帝國之侵略，挺身而出率領光之軍團來對抗，最終目的是封印魔劍、打倒黑暗王子與混沌之王卡奧斯，使得大陸再恢復平靜。

而二代的主角艾爾文則是一代男女主角的後代，在一代事件的數百年後，沈睡的黑暗勢力再度甦醒，帝國國王巴恩哈特一統天下的野心再度浮現，從小父母雙亡的艾爾文，也伴隨著相遇並拯救遭帝國士兵攻擊的莉亞娜，其宿命的因緣也正式展開。

全面翻新的重製版作品中將有全新的人物設計，並且邀請全新配音卡司對應全語音化，配合中文化讓玩家一同細細體驗當年這款經典作品，還可將遊戲中的角色立繪更換為舊作《夢幻模擬戰》系列的「經典模式」。

（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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