PC、Switch版手機音樂遊戲《Muse Dash》6月推出

由 PeroPeroGames 製作，心動網路發行的音樂跑酷手機遊戲《Muse Dash》，即將推出 PC（Steam／Wegame） 與 Nintendo Switch 版了，預計將會在 6 月中旬正式發行，兩種版本皆會包含繁中、簡中、英、日與韓文五種語言。官方也公佈了最新的宣傳影片讓玩家看到角色們可愛逗趣、盡情跑跳的節奏快感。

《Muse Dash》自手遊版推出以來好評不斷，更在臺北電玩展上被評為 2018 臺北電玩展最佳獨立遊戲。也曾受到日本知名漫畫週刊《少年 JUMP》的推特推薦，到日本參加展覽時也深受日方玩家的喜愛，終於在眾多玩家的期盼下推出 PC 與 Switch 版啦。

（Gamebase）

官方表示《Muse Dash》Switch 版將會包含所有曲目，PC 版本則是比照之前手機版，曲子需要分別購買。另外也會有別於手機版，專屬於 PC 與 Switch 版的新 Skin 會登場。並會依照平台的不同進行優化讓玩家都能體驗到《Muse Dash》的魅力之處喔。

（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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