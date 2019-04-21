Pokemon GO異色版美錄坦再臨！Niantic開會2020活動城市提名

Niantic 本月19日宣布推出 #NianticLive2020 票選活動，讓玩家和粉絲提名他們最喜愛的城市，獲選者有機會成為 2020 年 Niantic 現場活動的舉辦地點。

根據 Niantic 行銷暨現場活動副總裁 Bill Kilday 表示，該社執行長John Hanke 曾言《Pokémon GO》是個可以擴大社交層面、讓人走出戶外，來回探索城市的每個角落，促進互動的遊戲。如果玩家也曾經參加 Niantic 現場活動，很有機會認識一些新朋友或發現幾個新地方，相當具有交流互動的意義。

2013 年春天，在美國卡霍基亞遺址州立公園舉行的活動，促成了第一次 Ingress 聚會；而現在這個活動，已經演變為足跡遍布全球的粉絲慶典。並預計在 2019 年增加舉辦活動場次，甚至可能來到玩家所在的城市舉行。

如果玩家覺得自己所在的城市擁有在 2020年 舉辦現場活動的一切所需，就使用標籤#NianticLive2020 將提議的城市發文到 Twitter 或 Instagram 上，並且說明參選理由，當地單位（如公園管理處、觀光局或當地代表等）如果想參加，活動網站也提供表單給官方或團體報名使用。提名截止日期為 2019 年 10 月 1 日，想要自己所居住的城市成為活動舉辦地嗎？Niantic 歡迎大家踴躍報名表達對於城市的愛與熱情喔。

另外，Niantic 也宣布，將於台灣時間 2019 年 4 月 25 日 4：00～5 月 6 日 4：00 再度推出夢幻寶可夢「美錄坦」的異色版登場！美錄坦異色版雖然於之前 2～3 月也曾限期推出，但想必一定還有許多玩家都還沒入手強力的異色版美錄坦。如今，玩家們都將可以再度透過神秘盒子，來設法入手取得強力的異色版美錄坦，為自己的收藏增添一筆紀錄！

而為了方便玩家們使用神秘盒子入手異色版美錄坦，原本開完後要七天才能在用的神秘盒子，於活動時間內使用的期限也將再度縮短為三天，想入手異色版美錄坦的訓練家們可要好好把握！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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