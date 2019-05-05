《Fallout異塵餘生》變日系畫風？玩家自製模組比原版人氣更高

《異塵餘生》系列雖然在近期因為《異塵餘生 76》的淒慘表現以及 Bethesda 的各種負面事故而導致名聲下滑了不少，不過這對於依然在遊玩舊作的玩家來說並沒有太大的影響，而近期甚至出現了前作討論熱度高過於《異塵餘生 76》的狀況，原因便是底下這款《異塵餘生 4》模組。

上方為玩家 hiyokomod 所打造的《異塵餘生 4》模組「AnimeRace Nanakochan」，其功用便如同影片展示所見，可將遊戲的人物模組從歐美風直接切換成日本動畫風格，且不是只有玩家自身的角色可修改而已，其他 NPC 也可一併實裝該像模組進行改造。

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根據 hiyokomod 於 Nexusmods 所寫下的說明，他之所以會打造「AnimeRace Nanakochan」這項模組是因為受到了《異塵餘生 4》DLC「Far Harbor」中的「Kasumi's projects」所影響，簡而言之就是被 Kasumi 的聲音所吸引，但實際見到角色的真面目後便因面貌表現而感到失望，而這結果便成了促使他開發該模組的動機，直接將遊戲變成了個充滿日風動漫女孩的世界。這還真是...勵志？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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