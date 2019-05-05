【狂賭之淵】日本最「天然呆」女星！濱邊美波連上台都可以行錯路

《狂賭之淵》電影版日前在東京舉行首映見面會，參與演出的主要演員濱邊美波、高杉真宙、森川葵、池田依來紗、福原遙、伊藤万理華、松田瑠佳等都到場，另外導演英勉也一同出席。本作是以河本焰與尚村透原作漫畫所改編的同名影視作品，真人日劇第2部尚未交代完畢的部分，都放在《狂賭之淵》電影版中，故事描述女子高中生賭徒蛇喰夢子轉學至以賭博決定階級的私立百花王學園，在其中引起一系列精彩下剋上事件的經過。

《狂賭之淵》電影版海報（Gamebase）

活動一開始，率領演員群入場的濱邊美波居然馬上上演帶錯路的糗事，高杉與森川在後面急忙叫她回頭，下戲之後就是天然傻大姐的濱邊又多了一項可愛的實事驗證。紅着臉上台的濱邊美波還是講述了自己對劇組的感謝：「能成為《狂賭之淵》劇組的一員真的太好了，剛剛聊得太開心差點就忘記流程...」雖然好像哪裏不太對，但從這裏看得出來演員間的感情相當不錯。身為座長的濱邊依舊時時擔心着自己的表現，不過她覺得目前最重要的就是能開心的與劇組人員一起完成這份工作。

飾演鈴井涼太的高杉真宙到目前為止大多數時間都是擔任劇中的解說角色，這次在電影中終於參加了遊戲，覺得總算有該有的表現了，心情看起來很不錯。而說到飾演早乙女芽亞里的森川葵與飾演木渡潤的矢本悠馬兩人的賭博場景，其中的即興演出讓大家都相當好奇，森川表示動作上劇本沒有細寫只能自己想像，不過台詞倒是很自然的就這樣說出來，也與劇本上的大致相同。

《狂賭之淵》電影版在改了年號之後才上映，問答環節當然也不免要問到「想在令和時代賭一把的事情是甚麼？」大家都說應該要賭電影可以爆紅吧，導演則很實在的表示：「我想宣傳部應該有好好的在做事喔。」最後松田瑠佳說她要在令和戒掉拉麵，因為健康檢查後發現三酸甘油脂指數偏高了，結果被所有的演員們吐槽：「你才沒有要戒吧！」活動就在歡樂的氣氛中結束。

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5月17日起在日本觀看電影上映，還能利用特定的APP聆聽副聲道講解，其中也能聽到不少拍攝幕後秘辛，喜歡《狂賭之淵》系列的朋友們二刷可以考慮利用。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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