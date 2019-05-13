河蟹版PUBG《和平精英》被殺就揮手、為求過審中國手遊去到幾盡？

全球熾熱，「食雞」遊戲代表《絕地求生：刺激戰場》（PUBG）陸服在5月8日突然結束營運，而在同日下午，一隻名叫《和平精英》的遊戲憑空出世。和平精英繼承了所有PUBG的玩家資料，包括所有帳號連進度。 因此不用懷疑，和平精英實際就是PUBG的「換皮」操作。但和平精英給予玩家驚人的遊戲體驗，讓人哭笑不得之餘，還有一股無奈與悲哀。

相信有留意遊戲新聞的，都知道近日中國一隻新推出的手遊《和平精英》如何引人發笑。遊戲本質是大逃殺，但沒有任何血腥場景：屠殺變演習、角色「被擊倒」也只是跪下拋個箱子跟你揮手道別、到處還有充滿中國色彩的標語及正能量訊息。但除演出外遊戲實際玩法和PUBG沒有分別，就是換個名字和皮膚而已。

在和平精英中，被擊殺的對手會拋出箱子，和你揮手說再見。（遊戲截圖）

絕地求生PUBG為中國帶來一陣「食雞熱」，但實際遊戲在中國一直無法過審經營。（PUBG）

兩年未過審 騰訊迫於無奈

遊戲修改成這樣子理所當然遭玩家大罵，但轉變對騰訊而言是必要的：自2017年騰訊取得PUBG代理經營權以來，伺服器一直處於測試狀態，原因遊戲一直沒有取得廣播電視總局批出的版號（營運批准文號）。遊戲還未過審，自然不能叫作正式營運，騰訊在遊戲中沒有課金選項，賺不到一分錢。

因此騰訊把PUBG換成和平精英，和諧了一切可能阻礙過審的元素，甚至硬生生地賦予遊戲正能量，歸根究底就是為了過審，為了賺錢。畢竟食雞遊戲在中國同樣大受歡迎，騰訊沒有理由只架個伺服器出來倒貼，騰訊不是慈善樂堂。

哪天遊戲改名成「和平精英之好好學習天天向上」也不奇怪。（遊戲截圖）

獲得第一名勝利，不知從哪裏跳出來的蛋糕...... 演習勝出最好是會有蛋糕吃。（遊戲截圖）

在中國 遊戲是「毒害青少年」的象徵

中國評論資訊網《虎嗅》引述著名遊戲《風之旅人》作者陳星漢，表示遊戲不是「毒害青少年」的東西，和書籍與電影一樣，遊戲能帶給人物生活快樂和光彩。中國遊戲在近年好不容易地打破了只會山寨和抄襲的形象，開始建立自己的品牌，在國際市場上佔有一定席位。2018年中國遊戲在海外市場賺了超過400億，雖然部分來自收購人氣外國遊戲，但如《王者榮耀》、《夢幻西遊》等作品的輝煌成績無容置疑。

但所有中國遊戲都面對同一個壓力，在社會始終認為遊戲只是「毒害青少年」下，審查機關為遊戲設下了嚴格的限制。和平精英是最極端的一例，遊戲明確告訴你騰訊為過審無所不用其極，同時亦有如宣示着當一隻槍戰遊戲要符合「國情」之下，到底可以扭曲到一個什麼樣的地步。

相信和平精英是中國最後一隻以大逃殺為題的作品，未來槍戰系遊戲或許都不可能在國內出現。打人不見血，被打死就向別人就揮手再見，還不如乾脆把角色做成動漫人物或紙片人，看起來也不致於那麼核突低智。

Super Mecha Champions是披着動漫和機械皮的「食雞」遊戲，玩法和網易自家的荒野行動有一定相似。（SMC）

代號：U1在日版的名為Unknown Future，陸服自公布至今無任何消息，但日版已正進行封測。（Unknown Future）

國產遊戲「逃離中國」 先在外國推出後再回來

還記得早前中國流傳着一個廣電總局發出的新規則，規定角色不能流有任何顏色的液體，雖然很快就有傳媒闢謠稱那只是假新聞。但在中國，似乎出現如此詭異的規範不足為奇。

奇特的審查標規則，諸多的限制，再加上本來就繁複的審查程序，難怪會有愈來愈多的中國遊戲，選擇「逃離中國」，前往外國發展。如網易近日的兩套作品《Super Mecha Champions》和《代號：U1》，先後在國外進行試玩測試。但畢竟中國遊戲市場龐大，遊戲終歸需要在國內推出，網易似乎是想先把遊戲在國外營運，待時機成熟，審查完成後再回國內銷售。

一套中國產的作品，要先由外國人品嘗，讚好後才反回國內推銷，無疑是一種諷刺，甚或是一種悲哀。