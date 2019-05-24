【神探Pikachu】大亂鬥有望電影化　其他角色籌備中　關鍵在於？

隨着Marvel的MCU出現，整個電影世界也出現了改變，「電影宇宙」成為了很多電影商追求的電影方式。

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隨着《Detective Pikachu》的上映，於是開始有人提出將任天堂「電影宇宙」化的念頭，計劃將《任天堂明星大亂鬥》實現電影化，Mario、比卡超、星之卡比、Zelda等角色會在電影熒幕上集結。

《Detective Pikachu》票房大收，任天堂的電影宇宙也許將會實現？（作者提供）

根據外媒報導《Detective Pikachu》的編劇Dan Hernandez和Benji Samit在接受採訪時表示，他們2人也夢想有一天能實現《任天堂明星大亂鬥》的真人電影。Dan Hernandez表示：「為了實現《大亂鬥》的電影化，介紹其他登場人物的電影也是令人激動的關鍵。如果能為《塞爾達傳說》執筆的話簡直像做夢一樣。在《大亂鬥》實現電影化之前，一定要盡全力創作出最棒的《塞爾達傳說》。馬里奧、卡比、星際火狐也是一樣。」

《大亂鬥》的電影化也絕不是不可能的。（作者提供）

Benji Samit也表示，希望能效仿MCU，「想在將來構建出任天堂電影宇宙那樣的東西」「我們兩人現在也在忙着Pokemon電影未來的事情。雖然《Detective Pikachu》今後的事項還沒正式決定，但Pokemon真人化的方向還是有幾個的。」

「Pokemon以生動活潑的形象出現在了電影當中，同樣的馬里奧和其他角色們如果能很好地實現電影化的話，《大亂鬥》實現電影化也絕不是不可能的。在此之前的道路上，我們將會以實現了個性豐富的超級英雄共同演出的《復仇者聯盟》作為範本。」

實現任天堂電影宇宙前，其他角色也先需要成功地電影化。（作者提供）

「《復仇者聯盟：終局之戰》正是因為塑造出了觀眾喜愛的每個角色，所以才會這麼精彩。當他們集結在一起的時候，就會產生魔法般的效果，我覺得《大亂鬥》也採用這樣的方法會比較好。」

據悉《超級馬里奧》的動畫電影是很積極的在籌備當中，加上《超音鼠》也會在不久後上映真人版，《任天堂明星大亂鬥》真的開拍也不是不可能的事。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《Detective Pikachu》票房大收 將開啟任天堂電影宇宙？！」​】

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