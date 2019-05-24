【和平精英】PUBG食雞變食蛋糕　遊戲在規管下漸失靈魂？

最近有一款叫做「和平精英」的手機遊戲在5月8日正式推出，短短營運幾天，吸金能力簡直驚人，已經為騰訊帶來約2000萬美元的營收，成為騰訊的新金蛋。

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「和平精英」的手機遊戲在5月8日正式推出，短短營運幾天，吸金能力簡直驚人。（官方圖片）

其實「和平精英」可說是新瓶裝舊酒，早在之前已經爆紅，前稱是叫作「絕地求生」（PUBG），「食雞」一詞源自於這個遊戲，「食雞」風潮更席捲全球，幾乎人人都在「食雞」。但為何騰訊要放棄這個名滿天下的遊戲名字和名氣呢？一切源自於中國廣電局（中華人民共和國國家新聞出版廣電總局）對於遊戲的審查制度。在中國，遊戲普遍都被人冠上一種壞印象，現在由於電競風氣稍微改善了一點。遊戲裏只要涉及暴力、色情和影響青少年心智發展等元素，都會進行嚴格的審查。在此之前，「絕地求生」（PUBG）一直被政府限制着，原因是該遊戲以大逃殺的方式進行，只有一名（或一隊）是勝利者。想要在遊戲中取勝，則需要撃殺掉其餘的玩家，這條遊戲規則不符合廣電局的要求，導致遊戲上架一年仍無法正式營運，玩家無法在遊戲內課金，添置裝備等等。即使外界回響很大，騰訊也只能眼白白地看着，一分錢也得不到。

騰訊終究也是個商人，為了利益，不得不向現實低頭。騰訊決定徹底改變「絕地求生」（PUBG）的內容，將所有暴力元素一一去除掉，變成一款標榜着「愛」與「和平」的反恐軍事競賽體驗遊戲。在中國內地，必須按照着國家的「遊戲規則」才能成功。其實在此之前，騰訊已經也有過相似的經驗。另一款手機遊戲「王者榮譽」，由於遊玩的人數實在是太多，立馬成為廣電局的眼中釘。廣電局人員認為，若沉迷玩「王者榮譽」的話，會危害兒童的心智發育，故要求遊戲實行實名制、限制兒童遊玩時間，甚至禁止修改遊戲內的歷史人物背景，必須冠以真實的歷史背景。即使如此限制着，騰訊仍能馬上乖乖執行，皆因中國的手機遊戲市埸巨大無比，騰訊在3月21日發布了2018年全年業績報告，在遊戲業務方面，2018全年手機遊戲總收入為778億元，手遊成為騰訊業績重要的一部分。

廣電局人員認為，若沉迷玩「王者榮譽」的話，會危害兒童的心智發育。（資料圖片）

只要打開中國內地的Apple Store，便可以看到清一色都是騰訊的遊戲。免費遊戲排行榜中，頭十名就有四款是屬於騰訊開發的（截自5月15日）遊戲，而當中「和平精英」更有高達六百多萬個的評分，而且當中的評價極高，不禁令人懷疑騰訊是否聘請「打手」撰寫。

免費遊戲排行榜中，頭十名就有四款是屬於騰訊開發的（截自5月15日）遊戲，而當中「和平精英」更有高達六百多萬個的評分，而且當中的評價極高，不禁令人懷疑騰訊是否聘請「打手」撰寫。（作者提供）

中國內地出現了一種奇怪的風氣，一些年輕人不願意儲錢買房子，比起在現實世界中花錢，他們寧願將錢投放進虛擬世界上。例如，寧願給女主播打賞，也不正經地去找個女朋友，甚至有一些有錢的玩家紛紛進到這個手機遊戲市埸，他們動輒就花幾萬、十幾萬人民幣去課金，金額之高令人咋舌。最有名的案例是中國首富的獨生子王思聰，有玩家指王思聰在手機遊戲「仙境傳說（RO）」裏一晚消費十萬人民幣去課金，卻還是沒得到自己想要的裝備。

最有名的案例是中國首富的獨生子王思聰，有玩家指王思聰在手機遊戲「仙境傳說（RO）」裏一晚消費十萬人民幣去課金，卻還是沒得到自己想要的裝備。（網絡圖片）

在這個不健康的市埸，商人們只着眼於當前的利益，願炒一波風氣後收錢便倒閉，沒有耐性為遊戲進行更有探度的開法與更新。只要當一款遊戲在市埸上爆紅後，之後的遊戲廠商便會不斷推出大同小異的遊戲。即使是外國的遊戲廠商， 為了進入中國市埸，會先自行閹割一番，失去了對遊戲的創造性，也同時失去了創造款遊戲的初心。要是未來遊戲的趨勢都是如此，都是使用着同一個模型，遊戲的自由被限制死，內容都是表達「愛」與「和平」的話，也不要怪誰，只能怪我們自己這些玩家吧。

內容提供：提子



【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「大吉大利，今晚食蛋糕？為了市埸，遊戲正漸漸失去了靈魂？」​】



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