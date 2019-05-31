《Code Vein 噬血代碼》最新花絮影片　飯塚啓太親解製作過程

PS4／Xbox One／PC Steam 平台 RPG《Code Vein 噬血代碼》（コードヴェイン）釋出開發團隊幕後花絮影片「Behind The Scenes」。

《Code Vein 噬血代碼》為一款以末日世界做為舞台，讓玩家們與夥伴一起深入有著無數強敵與危機等待著玩家們帶來的廣闊迷宮進行戰鬥冒險，在動作戰鬥與冒險探索之餘，還能享受到豐富故事性的戲劇性探索動作 RPG。而且遊戲中除了提供豐富的人物自訂要素讓玩家們進行角色培育，並使用包括吸血牙裝、吸血招式與鍊血等各種模式享受高爽快感動作戰鬥之外，還針對玩家與夥伴設計了連攜招式與共鍊血等設定，也讓戰鬥的豐富度與戰略性更加豐富多變！

而在這次官方所釋出的影片方面，除了將為玩家們公開遊戲最新畫面外，還將會由包括製作人「Keita Iizuka（飯塚啓太）」在內的製作團隊來針對遊戲開發公布各種秘辛花絮，以及分享遊戲最新情報內容讓玩家們確認欣賞，喜歡《Code Vein 噬血代碼》末日血族魅力的粉絲們不妨現在就趕快先來欣賞確認看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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