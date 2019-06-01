迷宮冒險RPG《神獄塔 斷罪瑪麗2》8/22日本推出　收錄初代重製版

【神獄塔 斷罪瑪麗2】日本Compile Heart預定於 2019 年夏天在Nintendo Switch主機上移植推出，台灣也將會推出繁體中文版的3D迷宮探索RPG《神獄塔 斷罪瑪麗2》（神獄塔メアリスケルター2），宣布將決定於2019年8月22日在日本正式推出，定價普通版 7,776日圓／限定版10,476日圓／DL下載版6,912日圓。

本作為官方與日本電擊文庫共同合作，將遊戲．小說．雜誌三邊所有故事串聯結合，主打「解謎×驚悚×動態3D迷宮探索 RPG」特色，描述溺愛與瘋狂交錯的少女逃獄劇的《神獄塔》系列最新作。玩家們在遊戲中，將與各式各樣以童話人物為主題的角色們一起冒險，在被稱為生命監獄的「神獄」展開一連串的探索冒險與戰鬥！

同時遊戲中，不但將會繼承前作瘋狂的故事性與更加進化的遊戲系統，還將會把初代《神獄塔》重製版完整收錄，讓玩家們可以一次體驗一、二代完整劇情，也是喜歡系列作的粉絲們所絕對不能錯過，將一、二代一次完整收錄的大好機會！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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