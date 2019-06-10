【日式麵包王】太陽之手東和馬　天才只是把最喜歡的事堅持到底

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有時候天才和蠢材也不過只差一個字。你身邊是不是也有一兩個這樣的人呢？看起來愈是瘋癲的人，其實才是真正會成功的人。

世界上有英國麵包、德國麵包、法國麵包，但係就冇日本麵包，既然係咁，就要搵人創造出嚟，呢個故事係講述一個擁有太陽之手嘅少年東和馬，令世界矚目嘅日本麵包誕生喇！

擁有太陽之手的少年東和馬。（《日式麵包王》劇照）

有時候，夢想看似很簡單，但要做出來就很難，為了要做出一個出色的日本麵包，到底要做多少個才會成功？可能是20個、40個、又或者100個，又或者更多，但也不會成功。

帶着日本麵包56號由故鄉來到東京，就是為了要達到新的高度，放棄一切都不過為了要做一個麵包。由東京到摩納哥，一直也是為了做麵包，就算已經有了可以上天堂的日本麵包44號還覺得不夠，還要不斷的創造出更好的麵包，果然做出了連歷史也可以改變的日本麵包61號。

夢想不難，看不到終點時仍堅持夢想才是最難。（《日式麵包王》劇照）

面對別人的挑戰，從來都不會害怕，就算手上沒有最好的材料，也會做出最好的麵包。他擁有的是那一對太陽之手和無窮的創意，的確相比普通人，擁有一雙太陽之手已經很不簡單，但令他做出日本麵包的卻不是那一雙太陽之手，而是對於做麵包的堅持。他最愛的就是麵包，他要做的也只是麵包，「只要把一件事做到極致，那就是藝術」，天才就是把自己最喜歡的是堅持到底，然後便會把天份發揮到極致。

只要把一件事做到極致，那就是藝術。（《日式麵包王》劇照）

當我們在抱怨自己沒有天份的時候，往往忽略了其實自己也沒有堅持到底。因為，堅持根本不需依靠天份。只要專心於一件事，像蠢材般努力，發瘋般的堅持，那你就是一個天才。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「天才與蠢才只是一線之差－東和馬」​】

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