【E3 2019】Google遊戲串流服務「Stadia」收費情報即將公開

Google 預定於 2019 年內陸續再美國／英國／加拿大／歐洲等地區推出，讓玩家們看 YouTube 影片之餘也能親身下去玩遊戲的雲端遊戲串流服務「Stadia」，宣布將隨著 E3 2019 電玩展的開幕，搶先於 PDT 時間 6 月 6 日 09:00（台灣時間 6 月 7 日凌晨 12 點）正式舉辦「Stadia Connect」發表會活動，並於活動公開「Stadia」的價格、對應遊戲與上市情報等最新訊息讓玩家們確認！

「Stadia」為官方之前所公開，將 YouTube 與 Google Photo 等技術相結合，透過 Google 伺服器強大雲端運算能力，讓玩家們在欣賞 YouTube 影片觀看實況主直播遊戲之餘，也能親身下來體驗確認遊戲進度的最新遊戲串流服務；加上「Stadia」支援手機／電腦等端末使用，因此預估將可以吸引到許多所謂只看片不玩遊戲的「雲玩家」族群；加上官方還邀請《刺客教條》初代製作人「Jade Raymond」領軍成立新工作室開發「Stadia」獨佔遊戲，因此也讓人期待之後「Stadia」將會有怎樣的表現。

而官方也宣布，隨著 E3 2019 電玩展即將到來，將會搶先於 PDT 太平洋時區 6 月 6 日 09:00 舉辦「Stadia Connect」發表會，並於活動公開「Stadia」的價格、對應遊戲與上市情報等最新訊息；玩家們屆時可以透過官方的 YouTube 來確認整個活動的最新情報，以免錯失有關「Stadia」的最新資訊！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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