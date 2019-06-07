【萊莎的鍊金工房】中文版詳情公布　有特典版/典藏版

GUST開發的《萊莎的鍊金工房 ～常闇女王與秘密藏身處～》鍊金工房（舊稱：鍊金術士）最新作，早前已公布過日版的資料，而大家比較關心的繁體中文版方面亦有發布消息，以下提供情報：

《萊莎的鍊金工房》中文版已預定為2019年秋季推出，希望與日本版的9月26日不會相差太遠。同以往一樣除了PS4及Switch版之外，此作亦提供PC Steam版本。中文版方面已公布預定亦會有日版的「特典版」及「典藏版」（PS4/Switch），內容物暫時所見與日版的一樣，中文版的售價方面則未公布。

《萊莎的鍊金工房》新公布插畫（KOEI TEMCO）

中文版產品資料，秋季推出，預定也會有兩種限定版（KOEI TEMCO）

參考回日本版特典版，中文版暫定一樣（KOEI TEMCO）

參考回日本版典藏版，中文版暫定一樣（KOEI TEMCO）

＊中文版同捆內容將有可能無預警變更

同時光榮亦為中文版提供更多今作劇情以及幾位主要角色的情報：

少年少女們“尋找”未知之物的故事

湖中漂浮的島嶼，庫肯島。

故事就發生在島上的拉森博登村。

住在村裡的萊莎有如鄰家女孩，是一位再普通不過的少女。

她對無趣的村落生活感到不安，與知心的夥伴們相聚談論夢想，

為了追求刺激，擬定了離村探險的計劃。

某日，萊莎一行人下定決心，

前往禁止進入的「浮島對岸」，展開首次探險活動。

繼而在該處偶遇一名擅長鍊金術、能施展不可思議力量的男性。

萊莎被該力量深深吸引，

再三懇求對方傳授鍊金術，終於得以拜他為師。

藉著鍊金術的力量，萊莎終於擺脫了枯燥乏味的日常，

前往從未去過的陌生之地，為了各自的夢想勇往直前。

與此同時，某個危機正逼近庫肯島。

最終，在不為村人所知的情況下，

萊莎一行人展開了與迄今為止打鬧嬉戲截然不同的

「僅限今夏的冒險」──

更多新公布遊戲畫面：

+ 24 + 23 + 22

主要角色簡介：

+ 5 + 4 + 3

同場加映一部份日本版當地店鋪特典的設計圖，在海外一般難以入手，看看就好：