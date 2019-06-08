小島秀夫：Death Stranding不是潛行或射擊遊戲　官方洩劇情玩法

早前《Death Stranding》（死亡擱淺/死亡之絆）的新Trailer公布，當中展示了部份使用道具及戰鬥畫面，傳統的遊玩方式終於令玩家稍為找到實在感，不過小島很快就作出否定：
小島因受到大量的詢問，固近日再在Twitter說明遊戲。他指《Death Stranding》並不是潛行類型遊戲、雖然能切換成主觀視點，但也不是FPS射擊遊戲。他表示此作是全新地加入「連繫」（Strand）概念、從來都沒有的動作/Strand類型，他自己稱為「Social Strand System」，或者是「Strand Game」。小島之後也補充說，他也為以前的作品（MSG）定位為「Tactical Espionage Action」（戰術間謀動作）類型，早在Stealth（潛行）這類型出現之前。
質問が沢山来るので再度ツィート。DSはステルス・ゲームとは違います。主観で進む事も出来ますが、FPSシューターでもありません。全く新しい繋がり(ストランド)の概念を取り入れた、これまでにないジャンルのアクション・ゲーム、ストランド・ゲーム(ソーシャル・ストランド・システム)と呼んでます。 pic.twitter.com/lUIMBfjpsL— 小島秀夫 (@Kojima_Hideo) June 4, 2019
在小島留言中其實也看到一件事，就是小島將遊戲名字Death Stranding拆出來，將Strand視為「連繫」。Strand有著線、繩、海濱、岸、使陷入困境、弄斷等的多種意思，更可以指把線縷在一起成為繩，整合及完整一樣東西。而且「Stranding」更代表擱淺。在Kojima Productions的Twitter上就發表了解釋，直接說出Stranding其中一種意思就是擱淺，鯨魚與海豚集體擱淺叫「Mass Stranding」；活生生的擱淺叫「Live Stranding」；擱淺了的鯨魚叫「Beached Whale」，還表示這些是推理的提示。
ストランディングにはいくつかの意味があります。そのひとつは「座礁」。鯨やイルカが集団で座礁することを、マス・ストランディング。生きたまま座礁するとライブ・ストランディング。座礁鯨のことはBeached Whaleと呼ぶそうです。このへんにも、#DEATHSTRANDING を推理するヒントがあります。 pic.twitter.com/heLy1TtlGw— Kojima Productions (@KojiPro2015) June 5, 2019
除了清楚說明了Stranding，減少了一些多種意思的猜測，這裡亦得出一個大推測，就是遊戲中的黑色生物名為「BT」，當中的B有可能就是「Beached Things」的意思，「擱淺」了的東西。在Trailer中亦曾出現幾次「The Other Side」（另一邊世界）的對白，可能就是暗示死亡擱淺後的世界。至於Death Stranding死亡擱淺的原理、與「連繫」的關係、為何會做成大爆炸、每次擱淺添加的手掌印記、三種流淚方式、Sam如何回去原本世界等等，就要大家繼續用柯南的頭腦，腦補一下了。
（網絡圖片）
除此之外，網絡上還流傳了一張疑似是某國PlayStation介紹頁曾經外洩了的圖片，當中有更實在的提及玩法。玩家要裝備自己來重建崩壞國度，在旅途時還要平衡自己的負載量，保護補給品免被搶奪，更要迴避名為「Beached Things」的東西。當死亡時會進入一個「上下倒轉」的國度，要尋找回去的方法，此時要小心戰鬥方法，因為殺死敵人多數不是解決方案。此外介紹頁也提及連線模式，可以線上不同步地進行支援，寄出補給品、分享安全點、甚至是跟隨前人腳印來重建文明。
在這裡順便一提，小島神製作Trailer真的是神來之筆。他在選曲時選擇了「Apocalyptica」樂隊名為「Path」的一曲，是2001年的作品。除了音樂與Trailer極之合襯之外，「Path」也指道路，再度拉回去與遊戲有意思。
最古の”Path（道）”は、５億４千万年前に絶滅したとされるエディアカラ紀の生物が造ったという説があります。生物が同じルートを移動して、その痕跡がやがて大きく太いRoadになる。最初は何かわからないものに、あとから名前がつく。新しいものは、みなそうなのでしょう。#DEATHSTRANDING pic.twitter.com/rx3ay2r0CQ— Kojima Productions (@KojiPro2015) June 7, 2019
不禁令筆者回想起小島在製作MGS V:The Phantom Pain時，E3 2014的Trailer選了Mike Oldfield的「Nuclear」，也是神一樣的選曲。