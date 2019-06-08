小島秀夫：Death Stranding不是潛行或射擊遊戲　官方洩劇情玩法

早前《Death Stranding》（死亡擱淺/死亡之絆）的新Trailer公布，當中展示了部份使用道具及戰鬥畫面，傳統的遊玩方式終於令玩家稍為找到實在感，不過小島很快就作出否定：

小島因受到大量的詢問，固近日再在Twitter說明遊戲。他指《Death Stranding》並不是潛行類型遊戲、雖然能切換成主觀視點，但也不是FPS射擊遊戲。他表示此作是全新地加入「連繫」（Strand）概念、從來都沒有的動作/Strand類型，他自己稱為「Social Strand System」，或者是「Strand Game」。小島之後也補充說，他也為以前的作品（MSG）定位為「Tactical Espionage Action」（戰術間謀動作）類型，早在Stealth（潛行）這類型出現之前。

在小島留言中其實也看到一件事，就是小島將遊戲名字Death Stranding拆出來，將Strand視為「連繫」。Strand有著線、繩、海濱、岸、使陷入困境、弄斷等的多種意思，更可以指把線縷在一起成為繩，整合及完整一樣東西。而且「Stranding」更代表擱淺。在Kojima Productions的Twitter上就發表了解釋，直接說出Stranding其中一種意思就是擱淺，鯨魚與海豚集體擱淺叫「Mass Stranding」；活生生的擱淺叫「Live Stranding」；擱淺了的鯨魚叫「Beached Whale」，還表示這些是推理的提示。

除了清楚說明了Stranding，減少了一些多種意思的猜測，這裡亦得出一個大推測，就是遊戲中的黑色生物名為「BT」，當中的B有可能就是「Beached Things」的意思，「擱淺」了的東西。在Trailer中亦曾出現幾次「The Other Side」（另一邊世界）的對白，可能就是暗示死亡擱淺後的世界。至於Death Stranding死亡擱淺的原理、與「連繫」的關係、為何會做成大爆炸、每次擱淺添加的手掌印記、三種流淚方式、Sam如何回去原本世界等等，就要大家繼續用柯南的頭腦，腦補一下了。

（網絡圖片）

除此之外，網絡上還流傳了一張疑似是某國PlayStation介紹頁曾經外洩了的圖片，當中有更實在的提及玩法。玩家要裝備自己來重建崩壞國度，在旅途時還要平衡自己的負載量，保護補給品免被搶奪，更要迴避名為「Beached Things」的東西。當死亡時會進入一個「上下倒轉」的國度，要尋找回去的方法，此時要小心戰鬥方法，因為殺死敵人多數不是解決方案。此外介紹頁也提及連線模式，可以線上不同步地進行支援，寄出補給品、分享安全點、甚至是跟隨前人腳印來重建文明。

在這裡順便一提，小島神製作Trailer真的是神來之筆。他在選曲時選擇了「Apocalyptica」樂隊名為「Path」的一曲，是2001年的作品。除了音樂與Trailer極之合襯之外，「Path」也指道路，再度拉回去與遊戲有意思。

不禁令筆者回想起小島在製作MGS V:The Phantom Pain時，E3 2014的Trailer選了Mike Oldfield的「Nuclear」，也是神一樣的選曲。