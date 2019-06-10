E3 2019：Xbox懶人包、新機「Scarlett」公布！Halo、Gear 5列陣

Sony缺席E3 2019令所有機迷都關注Microsoft今年會否有新機公布，果然不出所料，公布功能超強的Xbox後繼機、代號為「Scarlett」的主機計劃以及「護航作品」。而且在E3展前發布會中一口氣公布大量Xbox One接下來一年的新作及計劃，一口氣為大家作重點介紹。

Xbox後繼機：代號「Scarlett」

傳聞已久的Xbox後繼機終於正式公開，雖然未有正式名稱，但代號「Scarlett」已經令不少機迷作無限想像。今次得知新機將會以AMD's Zen 2及Radeon RDNA架構建設，性能會比現行的Xbox One X強4倍。而且會配置高速GDDR6 Ram，最高對應8K 120fps解像度遊戲（比傳聞的PS5，4K 120fps稍強）。因為今次使用專門遊戲設計的SSD，讀寫效能比現行機種快40倍以上，相信遊戲中更加會無縫連接。

不過究竟新機會否像PS5般，對應舊機種遊戲？官方今次發布會中並沒有提及，不過只是知道新機推出將會連同加強版的《Halo Infinite》一起推出，新機預計2020年內推出。

（更多細節按下圖放大解說）

+ 4 + 3 + 2

Elite手掣2.0

不少Xbox玩家鍾情的「Elite」專業手掣推出加強版新一代，多達30個細節加以改良，且電量加至40小時。

+ 2

Xbox One新遊戲列陣

《Halo Infinite》Master Chief真回歸

去年E3公布的《Halo Infinite》，今年終於有更多消息公開，雖然官方指遊戲將會是「Scarlett」的同步推出護航作，但仍然會推出Xbox One版本，機迷毋須擔心。不過今次新片都只是看到Master Chief回歸，究竟遊戲內容如何？相信又要等多一年先知。

+ 4 + 3 + 2

《Gear 5》大玩逃生？

今次發布會中，《Gear 5》正式公布了遊戲將會9月10日推出，不過仍未有gameplay畫面睇。另外，亦都公布了7月及8月會有VS Multiplayer線上公測等。另外，亦公布了似「L4D」的「Escape」逃生模式（3人合作放炸彈逃生遊戲？），以及Xbox Game Pass會員可取得的「Terminator」角色外表pack。

+ 8 + 7 + 6

《Microsoft Flight Simulator》超真實飛行模擬

2020年推出的《Microsoft Flight Simulator》模擬飛行遊戲的最新遊戲畫面，可看到世界不同地標都非常精美，而且可以選擇大型客機至小型飛機都有，可滿足一眾機機fans。

+ 2

《Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions》

Microsoft似乎真的很喜歡LEGO，繼之前公布了會有「Star wars LEGO」合輯版後，估不到在《Forza Horizon 4》中都可以玩LEGO賽車及賽道。新DLC將會在6月13日推出。

《Minecraft Dungeons》

早前公布的《Minecraft Dungeons》終於公布於Xbox One及PC上登場，以Minecraft的方塊角色，上線與朋友一起於謎宮內冒險，很有《Diablo》風味，預計2020年內推出。

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